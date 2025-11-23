Raúl Rocha responde a juez que llamó “falsa ganadora” a Fátima Bosch

El presidente del certamen de belleza, Raúl Rocha enfrentó los rumores que señalan un supuesto fraude que sugiere que el concurso estuvo arreglado para asegurar el triunfo de la representante mexicana.

Durante una conferencia de prensa, Raúl Rocha defendió el triunfo de Fátima al responder a la pregunta de la reportera de CNN, quien se refirió a las palabras de Omar, quien declaró que “Miss México es una falsa ganadora”, pues según él dijo en una entrevista: “24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, porque el propietario de Miss Universo, Raúl Rocha tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”.

Sobre la entrevista a la que se refiere, dijo que todo se mostrará en mayo de 2026, en un programa de televisión, y aseguró, “Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubái, a votar por Fátima Bosch, porque necesitan que gane ‘porque será bueno para nuestro negocio’”.

Ante las acusaciones del compositor que supuestamente renunció como jurado del certamen tras las presuntas inconsistencias, el presidente de MU se acercó con su teléfono en mano y expresó que Omar está mintiendo porque quiere llamar la atención. “Las luces se reflejan por dos minutos y en dos minutos, nadie puede llamar a la luz. Las únicas que pueden brillar son nuestras Miss Universo alrededor del mundo. No puedo, no quiero, no quiero decir más, esto es suficiente”, concluyó.

Raúl mostró parte de su chat privado con Omar donde le dice, “las redes sociales son una herramienta increíble, pero necesitamos usarlas correctamente. Como puedes leer, me dice ‘lo mejor que podemos hacer es cancelarlo y esperar a todo el panel de jurado que llega esta noche”. Raúl respondió que sería él quien cancelaría a Harfouch, ya que la competencia de la que hablaban era Beyond the Crown, que sigue la labor social de las candidatas, más no la final del certamen de belleza.

En la pantalla se aprecia que Omar no sabía nada al respecto, y que Raúl fue quien lo quitó como jurado para seleccionar a la ganadora, lo cual no coincide con las acusaciones de Harfouch.