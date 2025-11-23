Suscríbete
Entretenimiento

Raúl Rocha responde a juez que llamó “falsa ganadora” a Fátima Bosch

El presidente de Miss Universo se pronunció tras las acusaciones de Omar Harfouch sobre el triunfo de la tabasqueña

Noviembre 23, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-miss-universo-raul-rocha.jpeg

El presidente del certamen de belleza, Raúl Rocha enfrentó los rumores que señalan un supuesto fraude que sugiere que el concurso estuvo arreglado para asegurar el triunfo de la representante mexicana.

Durante una conferencia de prensa, Raúl Rocha defendió el triunfo de Fátima al responder a la pregunta de la reportera de CNN, quien se refirió a las palabras de Omar, quien declaró que “Miss México es una falsa ganadora”, pues según él dijo en una entrevista: “24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, porque el propietario de Miss Universo, Raúl Rocha tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”.

Sobre la entrevista a la que se refiere, dijo que todo se mostrará en mayo de 2026, en un programa de televisión, y aseguró, “Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubái, a votar por Fátima Bosch, porque necesitan que gane ‘porque será bueno para nuestro negocio’”.

Ante las acusaciones del compositor que supuestamente renunció como jurado del certamen tras las presuntas inconsistencias, el presidente de MU se acercó con su teléfono en mano y expresó que Omar está mintiendo porque quiere llamar la atención. “Las luces se reflejan por dos minutos y en dos minutos, nadie puede llamar a la luz. Las únicas que pueden brillar son nuestras Miss Universo alrededor del mundo. No puedo, no quiero, no quiero decir más, esto es suficiente”, concluyó.

Raúl mostró parte de su chat privado con Omar donde le dice, “las redes sociales son una herramienta increíble, pero necesitamos usarlas correctamente. Como puedes leer, me dice ‘lo mejor que podemos hacer es cancelarlo y esperar a todo el panel de jurado que llega esta noche”. Raúl respondió que sería él quien cancelaría a Harfouch, ya que la competencia de la que hablaban era Beyond the Crown, que sigue la labor social de las candidatas, más no la final del certamen de belleza.

En la pantalla se aprecia que Omar no sabía nada al respecto, y que Raúl fue quien lo quitó como jurado para seleccionar a la ganadora, lo cual no coincide con las acusaciones de Harfouch.

Miss Universo Fátima Bosch
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
beyonce-las-vegas.jpeg
Entretenimiento
Beyoncé acapara la atención en el Gran Premio de Las Vegas
Noviembre 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-nawat.jpeg
Entretenimiento
Así fue el reencuentro entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil
Noviembre 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carolina-miranda.jpeg
Entretenimiento
Carolina Miranda hace historia en los International Emmy Awards
Noviembre 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal responde por qué no mencionó a Ángela Aguilar en los Latin Grammy
Noviembre 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
belinda-cazzu-encuentro.jpeg
Entretenimiento
Cazzu y Belinda posan juntas y comparten las impresiones de su encuentro
Un evento reunió a las cantantes que por fin se conocieron
Noviembre 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
omar-harfouch.jpeg
Personalidades
Jurado que renunció a MU arremete contra el triunfo de Fátima Bosch
El músico y compositor libanés Omar Harfouch llamó “falsa ganadora” a la tabasqueña
Noviembre 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
representante-jamaica.jpeg
Personalidades
Miss Jamaica está en cuidados intensivos tras fuerte caída en preliminar de Miss Universo
Gabrielle Henry, estará siete días más en cuidados intensivos tras haberse caído en la preliminar del certamen de belleza el pasado 20 de noviembre
Noviembre 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Por qué realmente ganó Fátima Bosch Miss Universo 2025
Personalidades
Por qué realmente ganó Fátima Bosch Miss Universo 2025
Más allá de su belleza, la concursante mexicana inspiró a más de uno. Esto es lo que la hizo destacar
Noviembre 22, 2025
 · 
Tania Franco
El video viral donde la mamá de Ariana Grande se conmueve en la premiere de Wicked: For Good
Entretenimiento
El video viral de cómo la mamá de Ariana Grande se conmueve en la premiere de “Wicked: For Good”
El poderoso mensaje detrás del video viral de Joan Grande viendo a su hija brillar en una de las noches más importantes de su carrera
Noviembre 22, 2025
 · 
Tania Franco