El video viral de cómo la mamá de Ariana Grande se conmueve en la premiere de “Wicked: For Good”

El poderoso mensaje detrás del video viral de Joan Grande viendo a su hija brillar en una de las noches más importantes de su carrera

Noviembre 22, 2025 • 
Tania Franco
El video viral donde la mamá de Ariana Grande se conmueve en la premiere de Wicked: For Good

La premiere de “Wicked: For Good” dejó varios momentos memorables, pero ninguno tan emotivo como el protagonizado por Joan Grande, la mamá de Ariana. Durante el evento de Inglaterra, Joan fue captada completamente conmovida mientras veía a su hija triunfar en la alfombra verde, celebrando años de trabajo, disciplina y una transformación artística que ha marcado la carrera de la cantante.

Ariana, acompañada de Cynthia Erivo y el resto del elenco, vivió una noche histórica para el universo de “Wicked”. Pero el brillo más especial fue, sin duda, el de su mamá, orgullosa y llena de emoción mientras veía a su hija cumplir uno de sus sueños más grandes.

Cynthia Erivo y Ariana Grande

La importancia de este video

Diversas polémicas han rodeado al cast de “Wicked”, entre comentarios racistas y homofóbicos hacia Cynthia Erivo, hasta ofensas hacía el físico de Ariana Grande y las demás mujeres que salen en la película. Una respuesta extremadamente contradictoria al bello mensaje que la película intenta exponer: La unión femenina, la empatía y el respeto a la diversidad.

Entre el caos y los ataques, la mirada de una madre orgullosa hacía los sueños cumplidos de su hija dice más que mil palabras. Un guiño a que estamos en tiempos donde hablar de cuerpos ajenos y atacar en redes sociales es tan agresivo como inmaduro.

Ariana Grande Wicked
