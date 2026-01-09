Jennette McCurdy rompe el silencio sobre la relación que vivió a los 18 con un hombre de más de 30

Jennette McCurdy volvió a hablar desde un lugar profundamente personal. Durante su participación en el podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, la actriz y escritora reveló que su primera relación sentimental, cuando tenía apenas 18 años, fue con un hombre de más de 30, una experiencia que hoy reconoce como emocionalmente dañina y manipuladora.

La confesión surgió al hablar de su nueva novela Half His Age, una historia de ficción inspirada en vivencias propias.

No sabía cuánta rabia seguía cargando hasta que empecé a escribir. Jennette McCurdy.

Jennette McCurdy.

“Me hacía sentir especial, y eso era parte del problema”

Uno de los puntos más fuertes de su testimonio fue cómo el adulto en la relación reforzaba la idea de que ella era “diferente” y “más madura” que otras personas de su edad. Hoy reconoce esa dinámica como una forma de validación que, en realidad, funcionaba como control.

Me decía que era muy inteligente, que no podía hablar así con nadie más. Jennette McCurdy.

McCurdy explicó que a los 18 años interpretó esa atención como una prueba de amor, cuando en realidad era una señal clara de desequilibrio de poder.

Las señales que ahora reconoce (y que quiere que otras eviten)

Con perspectiva adulta, la actriz identificó varios focos rojos que pasaron desapercibidos en ese momento:

Aislamiento emocional: sentía que debía adaptarse a los gustos y opiniones de él para mantener la relación. Secretismo y horarios impuestos: la relación ocurría en “espacios limitados”, cuando a él le convenía. Culpa constante: él apelaba a sus “necesidades” para justificar presiones emocionales. Falsa sensación de control: le hacía creer que todo era su decisión, cuando la dinámica estaba claramente desequilibrada.

Cuando te sientes pequeña o sin poder, aceptas cualquier cosa que te haga sentir importante. Jennette McCurdy.

McCurdy también habló de cómo el afecto y la intimidad se mezclaban con ansiedad, miedo a perder la relación y necesidad de validación, algo que hoy identifica como una respuesta emocional común en relaciones desiguales.

Crees que el vínculo es intenso porque es real, pero en realidad estás buscando seguridad. Jennette McCurdy.

Por eso, su mensaje final fue claro: ninguna relación debería hacerte sentir que debes sacrificar tus límites para merecer afecto.

Un testimonio que busca prevenir, no solo contar

Más allá de narrar su historia, la actriz fue enfática en que su intención es que otras jóvenes reconozcan estas dinámicas antes de quedar atrapadas en ellas.

Hay una responsabilidad enorme del adulto en estas situaciones, y eso no siempre se dice suficiente. Jennette McCurdy.

Su testimonio se suma a una conversación cada vez más abierta sobre las relaciones con brechas de edad y poder, especialmente cuando involucran a personas que apenas están entrando en la vida adulta.