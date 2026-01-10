Suscríbete
Arte y Cultura

El Museo Nacional de Antropología rompe récord de asistencia en 2025 con más de 5 millones de visitantes

El emblemático museo de Ciudad de México se consolida como uno de los espacios culturales más visitados del mundo

Enero 09, 2026 • 
Tania Franco
El Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México alcanzó un hito histórico en 2025 tras recibir más de 5 millones de visitantes, consolidándose como uno de los recintos culturales más concurridos de México y del planeta.

Este notable incremento en asistencia no solo refleja el interés de la población local, sino también la creciente afluencia de visitantes internacionales que viajan específicamente para conocer la riqueza del patrimonio arqueológico y etnográfico mexicano.

Situado en el corazón de Chapultepec, el museo es un destino obligado para viajeros de todos los continentes gracias a su amplia colección de artefactos prehispánicos, entre los que destacan piezas emblemáticas como la Piedra del Sol, esculturas olmecas y salas dedicadas a civilizaciones como la maya y la mexica.

Atractivo global y reconocimiento cultural

La visita masiva proviene tanto de turistas extranjeros como de locales que buscan explorar la diversidad humana y cultural de México. Expertos señalan que este récord de asistencia también se vincula con la creciente promoción internacional del museo y su programación cultural, que incluye exhibiciones temporales, eventos educativos y actividades interactivas.

Además, el museo ha ganado reconocimiento global por su labor en investigación, preservación y difusión del patrimonio indígena, consolidando su reputación no solo como museo, sino como un referente del entendimiento cultural a nivel mundial.

Este récord de más de 5 millones de visitantes en 2025 no solo es un indicador de popularidad, sino también una señal del valor internacional que la cultura y el patrimonio mexicano tienen para el mundo.

