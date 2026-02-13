Revista
Lifestyle

Lugares románticos en CDMX para una cita inolvidable este San Valentín

Alta cocina, cine al aire libre y un postre perfecto: tres planes ideales para celebrar el amor este 14 de febrero en la Ciudad de México

Febrero 13, 2026 • 
Tania Franco
Lugares románticos en CDMX para una cita inolvidable este San Valentín

Cortesía: Sobremesa.

San Valentín es la excusa perfecta para salir de la rutina y compartir una experiencia especial en pareja. Desde una cena de alta cocina en una casa histórica, hasta una función de cine bajo las estrellas o un helado memorable para quienes tienen poco tiempo, la CDMX ofrece opciones para todos los estilos de romance. Estos son tres lugares ideales para una date este 14 de febrero.

Marta

Ubicado en una casa de 1930 en la colonia Cuauhtémoc, Marta es una propuesta de alta cocina contemporánea liderada por el chef Manuel Sánchez Camarena, donde la arquitectura original convive con una experiencia gastronómica sofisticada e íntima.

Lugares románticos en CDMX para una cita inolvidable este San Valentín - Restaurante Marta

Cortesía: Sobremesa.

Entre los platillos imperdibles destacan los ostiones en beurre blanc de hoja santa con caviar ossetra, una entrada de betabel y el Crème Brûlée. Todo acompañado por una selección de vinos cuidadosamente curada, ideal para una cena romántica. Puedes visitarlo en Río Lerma 297, colonia Cuauhtémoc.

Lugares románticos en CDMX para una cita inolvidable este San Valentín - Restaurante Marta

Cortesía: Sobremesa.

Cineteca Nacional

Para las parejas cinéfilas, La Cineteca Nacional es un clásico infalible. Su ambiente relajado, funciones especiales y espacios al aire libre la convierten en un plan romántico sin pretensiones, perfecto para caminar, compartir una charla previa a la película y dejar que el cine haga lo suyo.

cineteca-nacional-funciones-gratis.jpg

Es una opción ideal para quienes buscan una cita cultural, íntima y con un toque bohemio en pleno corazón de la ciudad.

Helados Carmela

Para las parejas con poco tiempo —o las que prefieren algo casual— Helados Carmela ofrece un plan sencillo pero memorable. Su sabor estrella, queso mascarpone con higo, se ha convertido en un favorito por su textura cremosa y equilibrio perfecto.

Un helado compartido puede ser suficiente para cerrar el día con un detalle dulce y auténtico.

Lugares románticos en CDMX para una cita inolvidable este San Valentín

Helados Carmela.

Ya sea con una cena sofisticada, una película bajo las estrellas o un postre que se queda en la memoria, San Valentín en CDMX se vive mejor cuando el plan conecta con la esencia de la pareja. Estos tres lugares demuestran que el romance está en los detalles… y en elegir el escenario correcto.

San Valentin 14 de febrero Cineteca Nacional restaurantes Qué hacer en la CDMX CDMX citas
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
doctor-belleza.jpg
Lifestyle
¿Belleza natural?, sí, pero con un poquito de ayuda…
Febrero 12, 2026
 · 
Caleb Torres
vivir-estilo-el-poder-de-los-muebles-modernos-en-espacios-elegantes-y-funcionales-boal.jpg
Lifestyle
Vivir con estilo: el poder del mobiliario sofisticado en espacios elegantes y funcionales
Febrero 11, 2026
 · 
Caras
Endless-Love-Lionel-Richie.jpeg
Entretenimiento
Las mejores canciones para dedicarle a esa persona especial este 14 de febrero
Febrero 11, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
¡Amor a los 50! Famosas que se dieron otra oportunidad en el amor
Entretenimiento
¡Amor a los 50! Famosas que se dieron otra oportunidad en el amor
Febrero 11, 2026
 · 
Tania Franco
Lionel_Messi_y_Antonela_Roccuzzo.png
Entretenimiento
San Valentín: 14 parejas que demuestran que el amor puede durar
Historias de amor que atravesaron décadas, fama y transformaciones personales, y que hoy siguen apostando por el compromiso y la complicidad
Febrero 11, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
Este temático bar de CDMX te sube a un avión en primera clase de los 70s
Lifestyle
Este temático bar de CDMX te sube a un avión en primera clase de los 70s
Un concepto inmersivo que convierte un drink en toda una experiencia de viaje
Enero 09, 2026
 · 
Tania Franco
Modern style conceptual interior room 3d illustration
Lifestyle
Sillones en tendencia que transformarán tu espacio en 2025
Colores sofisticados, formas escultóricas y materiales de lujo marcan las piezas clave que dominarán la decoración este año.
Junio 12, 2025
 · 
Tania Franco
image001.jpg
Lifestyle
Adiós al caos, hola al orden: claves para una recámara funcional y en equilibrio
Mobiliario adecuado y soluciones de almacenaje que redefinen el dormitorio contemporáneo.
Enero 06, 2026