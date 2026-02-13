Lugares románticos en CDMX para una cita inolvidable este San Valentín

San Valentín es la excusa perfecta para salir de la rutina y compartir una experiencia especial en pareja. Desde una cena de alta cocina en una casa histórica, hasta una función de cine bajo las estrellas o un helado memorable para quienes tienen poco tiempo, la CDMX ofrece opciones para todos los estilos de romance. Estos son tres lugares ideales para una date este 14 de febrero.

Marta

Ubicado en una casa de 1930 en la colonia Cuauhtémoc, Marta es una propuesta de alta cocina contemporánea liderada por el chef Manuel Sánchez Camarena, donde la arquitectura original convive con una experiencia gastronómica sofisticada e íntima.

Entre los platillos imperdibles destacan los ostiones en beurre blanc de hoja santa con caviar ossetra, una entrada de betabel y el Crème Brûlée. Todo acompañado por una selección de vinos cuidadosamente curada, ideal para una cena romántica. Puedes visitarlo en Río Lerma 297, colonia Cuauhtémoc.

Cineteca Nacional

Para las parejas cinéfilas, La Cineteca Nacional es un clásico infalible. Su ambiente relajado, funciones especiales y espacios al aire libre la convierten en un plan romántico sin pretensiones, perfecto para caminar, compartir una charla previa a la película y dejar que el cine haga lo suyo.

Es una opción ideal para quienes buscan una cita cultural, íntima y con un toque bohemio en pleno corazón de la ciudad.

Helados Carmela

Para las parejas con poco tiempo —o las que prefieren algo casual— Helados Carmela ofrece un plan sencillo pero memorable. Su sabor estrella, queso mascarpone con higo, se ha convertido en un favorito por su textura cremosa y equilibrio perfecto.

Un helado compartido puede ser suficiente para cerrar el día con un detalle dulce y auténtico.

Helados Carmela.

Ya sea con una cena sofisticada, una película bajo las estrellas o un postre que se queda en la memoria, San Valentín en CDMX se vive mejor cuando el plan conecta con la esencia de la pareja. Estos tres lugares demuestran que el romance está en los detalles… y en elegir el escenario correcto.