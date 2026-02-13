Revista
Tacos Félix: el nuevo hot spot de Santa Fe que redefine la experiencia taquera


Febrero 12, 2026 
Santa Fe se suma a la nueva conversación gastronómica de la ciudad con la llegada de Tacos Félix, el más reciente lanzamiento de Sonora Grill Group, un concepto que toma la esencia de la tradición taquera mexicana y la eleva a través de carne de genética superior, procesos cuidados y una ejecución impecable.

Con una visión clara, contemporánea y disruptiva, Tacos Félix nace como un lugar donde el espíritu chilango se vive todos los días: auténtico, ingenioso, cercano y profundamente sabroso. Esta identidad se traduce en una propuesta diferente y muy original, es un verdadero homenaje a los tacos, el uso de maíz criollo, carne de genética superior y técnicas que privilegian sabores que explotan en la boca.

Tacos Félix abrió su primer sucursal en Félix Cuevas en la Colonia del Valle, y ahora llega también a Santa Fe, una de las zonas con mayor dinamismo de la Ciudad de México, la taquería se perfila rápidamente como un punto de encuentro para quienes buscan tacos excepcionales, con carácter y personalidad, en un ambiente relajado, pero cuidadosamente diseñado.

Entre los platillos que definen el concepto destacan creaciones que reinterpretan clásicos de la calle pero con un boost de sabor, como el taco de trompo de picaña wagyu carboniada, elaborado con wagyu cross y servido en lajas jugosas; el taco de costilla high choice estilo suadero, preparado con short rib de cuatro huesos y cocción lenta; y la asada de arrachera carboniada, disponible con o sin costra de queso, acompañada de salsa de cilantro.

Para quienes buscan una experiencia para compartir, el menú incluye el ¼ de brisket ahumado durante 12 horas, servido con mochomo de papas y tortillas recién comaliadas, así como tortas carboniadas de asada, rib eye o trompo, ideales para una experiencia más robusta y contundente. El cierre perfecto llega con una trilogía de postres que rinde homenaje a los sabores clásicos: buñuelos de casa, flan napolitano y triffle de fresas.

“Estamos regresando a los orígenes de nuestro grupo, haciendo homenaje a un platillo icónico en México: los tacos”. afirmó Jesús Fidel López, Director de Mercadotecnia y Comunicación de Grupo Sonora Grill, quien compartió la visión estratégica detrás del nacimiento de la marca.

Con esta apertura, Tacos Félix se consolida como taquería icónica en Santa Fe, un restaurante que celebra la cultura del taco desde la calidad, la creatividad y la identidad, y que reafirma la capacidad de Sonora Grill Group para seguir marcando tendencia dentro de la escena restaurantera nacional.

