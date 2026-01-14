El nuevo lujo del café en casa: The Oracle™ Dual Boiler de Breville

En el universo del lifestyle contemporáneo, donde el diseño, la tecnología y el placer cotidiano se encuentran, el ritual del café en casa se ha convertido en una experiencia que va más allá de una simple bebida. En este contexto, Breville presenta The Oracle™ Dual Boiler, una máquina que rompe con las categorías tradicionales del espresso doméstico y se posiciona como un objeto de deseo para quienes buscan excelencia, comodidad y control en cada taza.

Pensada tanto para los amantes de la practicidad absoluta como para los apasionados que disfrutan intervenir en cada detalle del proceso, esta máquina de espresso logra una fusión perfecta entre la velocidad y consistencia de un sistema superatomático y la profundidad técnica de un equipo semiprofesional. El resultado es una experiencia de barista en casa, con un solo toque o con total libertad creativa.

Su corazón tecnológico es una pantalla táctil de alta resolución de 5.7 pulgadas, la más grande integrada por Breville en una máquina de espresso, desde la cual se accede a 15 recetas preconfiguradas que incluyen espresso, latte, cappuccino, versiones frías e incluso creaciones sofisticadas como el espresso martini. Desde ahí, el usuario puede elegir dejar todo en manos de la máquina o ajustar cada variable para personalizar su bebida como un experto.

Uno de los grandes diferenciales es el sistema Auto Dial-In, que soluciona uno de los retos más complejos del café en casa: la molienda perfecta. La máquina analiza cada extracción y ajusta automáticamente el molino para optimizar la siguiente taza, aprendiendo con el uso. A esto se suman los molinos europeos de precisión Baratza®, con 45 niveles de ajuste, que permiten una personalización profunda tanto en modo automático como manual.

La tecnología Dual Boiler, con dos calderas independientes, asegura estabilidad térmica y consistencia incluso al preparar varias bebidas consecutivas, permitiendo extraer espresso y vaporizar leche de manera simultánea. El sistema Auto MilQ™ completa la experiencia al crear microespuma sedosa de forma automática, compatible con leche de vaca y alternativas vegetales como avena, almendra o soya, ideal para lograr un latte art perfecto, sin dejar de ofrecer la opción de control manual para los más puristas.

Como toque final, su conectividad Wi-Fi y la integración con la app Breville+ Coffee permiten precalentar la máquina a distancia, haciendo posible que el café esté listo incluso antes de llegar a la cocina. Una muestra más de cómo la tecnología se pone al servicio del placer.

Con The Oracle™ Dual Boiler, Breville no solo eleva el estándar del espresso en casa, sino que transforma el coffee corner en un espacio de sofisticación, precisión y estilo. Una pieza que combina diseño, innovación y ritual, recomendada para quienes entienden que el verdadero lujo comienza con el primer sorbo.