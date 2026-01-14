Suscríbete
Diego Boneta y Renata Notni ya viven juntos y opinan del matrimonio

Los actores se sinceraron sobre sus planes como pareja

Enero 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Diego Boneta y Renata Notni

Renata Notni y Diego Boneta son una de las parejas favoritas del medio del espectáculo; ambos llevan juntos cinco años, por lo que en varias ocasiones han sido cuestionados sobre la posibiilidad de casarse, sin embargo, han sido claros en que por el momento se encuentran disfrutando de su noviazgo.

En una reciente conversación con los medios, dijeron que su romance ha marchado bien hasta el momento y que disfrutan mucho del tiempo que pasan juntos como en el viaje que acaban de hacer. Sobre la pregunta de si desean ser marido y mujer, Diego fue directo en responder que no tienen ninguna prisa de que la boda ocurra. “Creo que lo más bonito es que hemos disfrutado cada etapa sin apresurarnos, estamos felices paseando”.

Aunque suelen mantener los detalles de su relación en privado, Renata reveló que ya viven bajo el mismo techo, “estamos felices, vivimos juntos, los dos estamos ocupados trabajando, todo está muy planeado y muy platicado”.

Además, dijo que ambos están rumbo al mismo camino, con los mismos planes y metas en común, sin pensar por ahora en matrimonio, únicamente viviendo momentos plenos de complicidad y cercanía como pareja.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
