Revista
Especiales

Del chisme a los datos duros: el podcast que convirtió los negocios en entretenimiento

Febrero 25, 2026 • 
Caras
chisme-corporativo-el-podcast-que-convirtio-los-negocios-en-entretenimiento.jpeg

Imagínate sentarte a tomar café con dos amigas que trabajan en finanzas y que, entre risas, te explican por qué McDonald’s es en realidad una poderosa empresa inmobiliaria, cómo el chocolate que consumes esconde una cadena global compleja o de qué manera un hacker logró vulnerar corporaciones enteras desde un simple correo de Gmail.

Ese escenario, mitad sobremesa, mitad clase exprés de economía, define perfectamente a Chisme Corporativo, el proyecto creado por Macarena Riva y Rosalaura López, dos comunicadoras que lograron algo que parecía improbable: transformar conversaciones dignas de Bloomberg o Wall Street en contenido aspiracional, entretenido y profundamente adictivo para una audiencia joven y mayoritariamente femenina.

Desde su lanzamiento en 2024, el podcast ha crecido episodio tras episodio gracias a una fórmula sencilla pero poderosa: explicar temas complejos sin solemnidad. Modelos de negocio, fraudes corporativos, decisiones estratégicas y guerras empresariales dejan de sentirse lejanos cuando se cuentan como historias humanas. Cada martes, miles de oyentes regresan para escuchar desde la evolución mediática de Televisa hasta el análisis del fenómeno económico detrás de BTS, demostrando que la cultura pop y las finanzas no solo pueden convivir, sino potenciarse.

chisme-corporativo-el-podcast-que-convirtio-los-negocios-en-entretenimiento-Macarena-Riva-Rosalaura.jpeg

El secreto no está únicamente en los temas, sino en el tono. No hay tecnicismos innecesarios ni discursos inaccesibles. Hay datos duros, muchos, y bastante nerds, envueltos en una narrativa cercana que se siente más como escuchar a tus amigas inteligentes que como asistir a una conferencia corporativa.

En un país donde la educación financiera rara vez forma parte del currículo escolar, el mundo corporativo suele percibirse como exclusivo y complicado. Ahí es donde Chisme Corporativo rompe el molde: democratiza la información sin simplificar en exceso.

Maca y Rosalaura entendieron algo clave sobre las nuevas audiencias: no es que los jóvenes no quieran aprender de negocios; es que nadie se los estaba contando en su idioma. El resultado es una comunidad fiel, los llamados Chismosos Corporativos, que no solo consumen el contenido, sino que lo comparten, lo discuten y lo llevan a conversaciones cotidianas. Porque entender cómo funciona el dinero hoy también es parte del lifestyle.

Lo que empezó como un experimento entre dos mujeres interesadas en abrir espacio dentro de una conversación dominada históricamente por hombres, hoy se ha convertido en un puente entre el análisis económico y el entretenimiento. Y quizá ahí radica su mayor logro: demostrar que hablar de negocios no tiene que sentirse intimidante ni exclusivo. Puede ser divertido, relevante y hasta aspiracional.

Milán-Otoño-Invierno-2026.jpg
Moda
Comienza la Semana de la Moda de Milán Otoño-Invierno 2026
Del 24 de febrero al 1 de marzo, Milán se transforma en el centro de la conversación de la moda, con desfiles, debuts creativos y colecciones que anticipan el rumbo del Otoño-Invierno 2026
Febrero 24, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Arte y Cultura
¡Qué obras de teatro ver en CDMX con niños! 3 opciones familiares imperdibles
Febrero 24, 2026

Caras
Relacionadas
loco-hierofante-la-obra-de-arte-de-loco-tequila-que-encuentra-eco-en-la-exposicion-de-jan-hendrix-en-el-museo-kaluz.png
Especiales
Loco Hierofante, la obra de arte de Loco Tequila que encuentra eco en la exposición de Jan Hendrix en el Museo Kaluz
Febrero 18, 2026
 · 
Caras
tacos-felix-el-nuevo-hot-spot-de-santa-fe-que-redefine-la-experiencia-taquera.jpeg
Especiales

Tacos Félix: el nuevo hot spot de Santa Fe que redefine la experiencia taquera
Febrero 12, 2026
 · 
Caras
el-nuevo-lujo-del-cafe-en-casa-the-oracle-dual-boiler-de-breville.png
Especiales
El nuevo lujo del café en casa: The Oracle™ Dual Boiler de Breville
Enero 14, 2026
 · 
Caras
lillet-el-aperitivo-a-la-francesa-perfecto-para-la-temporada.jpeg
Especiales
El aperitivo a la francesa, perfecto para la temporada
Diciembre 29, 2025
 · 
Caras
WhatsApp Image 2025-11-16 at 11.09.34 AM.jpeg
Especiales
El arte de creer en los niños: la historia de Fundación Capall
Fundación Capall impulsa a niños mexicanos con becas, arte y apoyo comunitario, llevando oportunidades y esperanza a quienes más lo necesitan
Noviembre 18, 2025
Félix Solís vino
Especiales
El imperio del vino de la familia Solís llega a México
Marzo 29, 2021
 · 
Comercial
Emma Stone
Especiales
Look del día: Emma Stone en la premiere de ‘Maniac’
Septiembre 22, 2018
 · 
Caras
Kate Middleton
Especiales
El look más romántico Kate Middleton digno de una princesa
Febrero 13, 2019
 · 
Caras