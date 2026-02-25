Revista
Ludwika Paleta y Juanpa Zurita estrenan ¿Quieres ser mi novia?, que desafía los prejuicios sobre el amor

La nueva comedia romántica mexicana explora las relaciones contemporáneas, la diferencia de edad y las presiones sociales

Febrero 24, 2026 
Vanessa Villalba Alcocer
Ludwika Paleta y Juan Pa Zurita vuelven a compartir pantalla en ¿Quieres ser mi novia?, la comedia romántica que llega a los cines como continuación del éxito ¿Quieres ser mi hijo? y que ahora lleva su historia de streaming a la pantalla grande con una propuesta fresca, divertida y emocional. La cinta, dirigida por Ihtzi Hurtado, se estrenó el 12 de febrero de 2026, posicionándose como una de las apuestas románticas del mes del amor.

En esta nueva entrega, los personajes de Lucía (Ludwika) y Javier (Juanpa) continúan su relación amorosa, pero enfrentan nuevos conflictos marcados por los prejuicios sociales, las críticas externas y los retos propios de una relación con diferencia de edad.

Una historia que habla del amor moderno

La trama sigue a Lu y Javi mientras intentan mantener su romance en medio de miradas, comentarios y expectativas familiares que cuestionan su relación. Lo que parecía una historia de amor estable comienza a tambalearse cuando la presión social y los secretos familiares se vuelven imposibles de ignorar.

Más allá del humor y los enredos característicos del género, la película se adentra en temas actuales sobre las relaciones contemporáneas, planteando preguntas sobre el “qué dirán” y la aceptación social, especialmente cuando se trata de parejas poco convencionales.

Del streaming al cine

El proyecto surge tras el éxito de la primera película, que conquistó al público en plataformas digitales y generó suficiente interés para llevar la secuela a salas comerciales. Esta evolución también marca un paso importante en la carrera actoral de Juanpa Zurita, quien continúa consolidándose dentro del cine mexicano.

Con una duración aproximada de una hora 37 minutos, la comedia romántica mantiene su esencia ligera, pero con un enfoque más reflexivo sobre el amor, los estigmas y las segundas oportunidades.

Una comedia que rompe esquemas

Uno de los temas centrales de la película es la normalización de las relaciones donde la mujer es mayor que el hombre, un enfoque que busca cuestionar los estereotipos aún presentes en la sociedad. La historia apuesta por mostrar que el amor no tiene edad y que las dinámicas de pareja evolucionan con el tiempo.

Además del dúo protagónico, el reparto incluye a Iván Sánchez, Isidora Vives y Harold Azuara, quienes aportan momentos cómicos y diferentes perspectivas del romance, enriqueciendo la narrativa con situaciones divertidas y emocionalmente cercanas.

Con una mezcla de comedia, romance y reflexión social, la película se presenta como una propuesta ligera pero relevante para quienes buscan una historia actual sobre el amor y sus desafíos. Entre risas, conflictos y dilemas emocionales, ¿Quieres ser mi novia? se perfila como una comedia romántica mexicana que conecta con las experiencias reales de las parejas modernas, recordando que el amor, al final, siempre desafía las reglas establecidas.

Vanessa Villalba Alcocer
