Revista
Moda

Comienza la Semana de la Moda de Milán Otoño-Invierno 2026

Del 24 de febrero al 1 de marzo, Milán se transforma en el centro de la conversación de la moda, con desfiles, debuts creativos y colecciones que anticipan el rumbo del Otoño-Invierno 2026

Febrero 24, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
Milán-Otoño-Invierno-2026.jpg

Screenshot

Durante seis días, la capital italiana de la moda reunirá a diseñadores, casas históricas, talentos emergentes, compradores y celebridades para presentar las propuestas que marcarán la pauta de la temporada otoño-invierno 2026. Pasarelas, presentaciones privadas y eventos exclusivos formarán parte de un calendario que, como cada año, combina tradición artesanal con innovación contemporánea.

La semana milanesa es reconocida por su enfoque en la sastrería impecable, los materiales de alta calidad y el lujo discreto, elementos que han consolidado su reputación como una de las citas más influyentes del circuito internacional junto a Nueva York, Londres y París.

Semana-de-la-Moda de-Milán-Otoño-Invierno.jpg

Screenshot

Esta edición está especialmente marcada por transiciones en direcciones creativas, lo que la convierte en una de las más observadas de los últimos años.

  • Maria Grazia Chiuri presenta su primera colección para Fendi.
  • Demna debuta con su primera pasarela oficial para Gucci.
  • Meryll Rogge estrena etapa creativa en Marni

Entre los nombres más esperados regresan las grandes casas a la pasarela con sus nuevas colecciones: Prada, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Bottega Veneta, Ferragamo, Roberto Cavalli, entre otros.

Además de revelar las tendencias que dominarán los próximos meses, el encuentro también funciona como un termómetro cultural y económico para la industria global de la moda. Con expectativas altas y la mirada del mundo puesta en sus pasarelas, Milán inaugura así una nueva temporada de creatividad, herencia y visión del futuro.

Semana de la Moda
Regina Cuevas de la Fuente
Relacionadas
¿Qué significa Fashion Is Art? El código de vestimenta del Met Gala 2026
Moda
¿Qué significa Fashion Is Art? El código de vestimenta del Met Gala 2026 explicado
Febrero 23, 2026
 · 
Tania Franco
1. tendencias-de-uñas.JPG
Moda
Manos que enamoran: uñas perfectas para celebrar San Valentín
Febrero 14, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
danna-pandora.png
Moda
Danna celebra el amor con la nueva colección de San Valentín de Pandora
Febrero 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Hublot_Jung Kook_Big Bang Original Unico Black Magic (1).jpg
Moda
HUBLOT anuncia a Jung Kook como embajador mundial
Febrero 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Los 5 relojes más lujosos que se robaron las miradas en los Golden Globes 2026
Moda
Los 5 relojes más lujosos que se robaron las miradas en los Golden Globes 2026
Alta relojería, piezas de colección y elecciones que elevaron el estilo masculino y femenino en la alfombra roja
Enero 14, 2026
 · 
Tania Franco
Las 5 mejores vestidas de los Golden Globes 2026, ¿cuáles son las marcas de diseñador que usaron?
Moda
Las 5 mejores vestidas de los Golden Globes 2026, ¿cuáles son las marcas de diseñador que usaron?
De la alta costura al minimalismo moderno, estas celebridades marcaron las tendencias más elegantes de la alfombra roja
Enero 12, 2026
 · 
Tania Franco
Pharrell Williams recibe la Legión de Honor por su impacto en la cultura y la moda
Moda
Pharrell Williams recibe la Legión de Honor por su impacto en la cultura y la moda
El cantante y director creativo de Louis Vuitton Homme recibe una de las máximas distinciones del país por su impacto en la cultura y la moda contemporánea
Enero 26, 2026
 · 
Tania Franco
Relojes Tendencia
Moda
Relojes en tendencia: icónicas piezas para mujeres auténticas
Octubre 01, 2020
 · 
Comercial