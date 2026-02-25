Comienza la Semana de la Moda de Milán Otoño-Invierno 2026

Durante seis días, la capital italiana de la moda reunirá a diseñadores, casas históricas, talentos emergentes, compradores y celebridades para presentar las propuestas que marcarán la pauta de la temporada otoño-invierno 2026. Pasarelas, presentaciones privadas y eventos exclusivos formarán parte de un calendario que, como cada año, combina tradición artesanal con innovación contemporánea.

La semana milanesa es reconocida por su enfoque en la sastrería impecable, los materiales de alta calidad y el lujo discreto, elementos que han consolidado su reputación como una de las citas más influyentes del circuito internacional junto a Nueva York, Londres y París.

Esta edición está especialmente marcada por transiciones en direcciones creativas, lo que la convierte en una de las más observadas de los últimos años.

Maria Grazia Chiuri presenta su primera colección para Fendi.

Demna debuta con su primera pasarela oficial para Gucci.

Meryll Rogge estrena etapa creativa en Marni

Entre los nombres más esperados regresan las grandes casas a la pasarela con sus nuevas colecciones: Prada, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Bottega Veneta, Ferragamo, Roberto Cavalli, entre otros.

Además de revelar las tendencias que dominarán los próximos meses, el encuentro también funciona como un termómetro cultural y económico para la industria global de la moda. Con expectativas altas y la mirada del mundo puesta en sus pasarelas, Milán inaugura así una nueva temporada de creatividad, herencia y visión del futuro.

