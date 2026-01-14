Suscríbete
Moda

Los 5 relojes más lujosos que se robaron las miradas en los Golden Globes 2026

Alta relojería, piezas de colección y elecciones que elevaron el estilo masculino y femenino en la alfombra roja

Enero 14, 2026 • 
Tania Franco
Los 5 relojes más lujosos que se robaron las miradas en los Golden Globes 2026

Los Golden Globes 2026 no solo brillaron por el cine y la moda, sino también por la alta relojería. Desde piezas vintage hasta modelos de colección valuados en cientos de miles de dólares, estos fueron los cinco relojes más lujosos de la noche.

Leonardo DiCaprio — Rolex Cosmograph Daytona “Le Mans” (oro blanco)

Precio estimado: USD 240,000

Leonardo DiCaprio apostó por la discreción del lujo absoluto con un Rolex Daytona Le Mans en oro blanco, una pieza codiciada por coleccionistas. Lo llevó con esmoquin clásico, dejando que el reloj fuera el único acento de poder silencioso en su look.

Leonardo DiCaprio — Rolex Cosmograph Daytona “Le Mans” (oro blanco)

Michael B. Jordan — Patek Philippe vintage Tegola “Hour Glass” (platino)

Precio estimado: USD 180,000 – 220,000

Michael B. Jordan elevó la alfombra roja con un Patek Philippe vintage en platino, una pieza rara y refinada. Lo combinó con un traje sastre impecable, demostrando que la elegancia atemporal también vive en la relojería histórica.

Michael B. Jordan — Patek Philippe vintage Tegola “Hour Glass” (platino)

Jeremy Allen White — Louis Vuitton Tambour Steel & Rose Gold

Precio retail: USD 29,800

El actor llevó un Louis Vuitton Tambour en acero y oro rosa, aportando un contraste moderno a su esmoquin negro. Su elección reflejó una nueva generación de lujo: sobrio, contemporáneo y con identidad de maison.

Jeremy Allen White — Louis Vuitton Tambour Steel & Rose Gold

Jennifer Lawrence — Longines vintage en platino y diamantes (1916)

Precio estimado: USD 80,000 – 120,000

Jennifer Lawrence apostó por la alta relojería vintage, luciendo un Longines histórico en platino y diamantes. La pieza complementó su vestido con un aire clásico y sofisticado, demostrando que el lujo femenino también se expresa en relojes con historia.

Jennifer Lawrence — Longines vintage en platino y diamantes (1916)

Benny Blanco — Jacob & Co. Boutique Watch (oro blanco y diamantes)

Precio estimado: USD 300,000+

En su primera gran aparición en la alfombra roja como esposo de Selena Gomez, Benny Blanco eligió un Jacob & Co. Boutique Watch en oro blanco, engastado con diamantes y zafiros. Una declaración audaz que fusiona joyería y relojería de alto impacto.

Benny Blanco — Jacob & Co. Boutique Watch

En los Golden Globes 2026, los relojes dejaron de ser un accesorio secundario para convertirse en símbolos de estatus, gusto y narrativa personal, confirmando que la alfombra roja también es territorio de la alta relojería.

benny blanco alta relojeria relojes reloj Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence Michael B. Jordan Jeremy Allen White rolex Louis Vuitton golden globes
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Las 5 mejores vestidas de los Golden Globes 2026, ¿cuáles son las marcas de diseñador que usaron?
Moda
Las 5 mejores vestidas de los Golden Globes 2026, ¿cuáles son las marcas de diseñador que usaron?
Enero 12, 2026
 · 
Tania Franco
Golden Globes 2026: los 5 momentos más impactantes de la noche
Entretenimiento
Golden Globes 2026: los 5 momentos más impactantes de la noche
Enero 12, 2026
 · 
Tania Franco
El momento viral de Leonardo DiCaprio y la broma de la edad de sus parejas en los Golden Globes 2026
Entretenimiento
El momento viral de Leonardo DiCaprio y la broma de la edad de sus parejas en los Golden Globes 2026
Enero 11, 2026
 · 
Tania Franco
golden-globes-premios-2024.png
Entretenimiento
Lo que tienes que saber de los Globos de Oro 2026
Enero 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Las mujeres del entretenimiento que definieron la moda en 2025
Moda
Las 10 mujeres que definieron el estilo y marcaron tendencia en 2025
Además de ser íconos del entretenimiento, ellas lograron ir más allá de las tendencias para convertir su forma de vestir en una declaración personal
Diciembre 31, 2025
 · 
Tania Franco
¡Cuando la moda hizo historia! Este es el vestido de coronación de Isabel II en 1953
Moda
¡Cuando la moda hizo historia! Este es el vestido de coronación de Isabel II en 1953
Diseñado por Norman Hartnell, esta pieza de seda blanca reunió arte, simbolismo y poder en uno de los momentos más icónicos de la monarquía británica
Enero 09, 2026
 · 
Tania Franco
Los mejores outfits de Philippine Leroy-Beaulieu que confirman que el estilo no tiene edad
Moda
Los mejores outfits de Philippine Leroy-Beaulieu que confirman que el estilo no tiene edad
La actriz francesa que robó las miradas en “Emily in Paris” se consolida como un ícono de moda con looks audaces, elegantes y atemporales
Diciembre 26, 2025
 · 
Tania Franco
Las batallas de Leonardo DiCaprio por Oscar
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio no pudo asistir al festival de Palm Springs por captura de Maduro
El actor estaba celebrando el Año Nuevo en el caribe cerca de Venezuela
Enero 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez