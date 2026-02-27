La primavera y el verano 2026 se visten de texturas, rayas y minimalismo sofisticado

Los días de calor ya están aquí y es el momento perfecto para refrescar el clóset y sumar piezas que le den un giro fresco y sofisticado a tu estilo. Y nadie mejor para acompañar este cambio que Suburbia, porque esta temporada está marcando el ritmo con una nueva campaña que deja atrás lo convencional para darle nueva vida a los clásicos, con más movimiento, más actitud y mucha frescura.

En su colección Primavera-Verano 2026 , las texturas llevan la batuta. Conviven lino, crochet, algodones frescos y telas con caída suave junto a estampados de temporada, rayas y una base de tonos neutros que equilibra todo. El resultado es un minimalismo sofisticado, cero aburrido, ideal para vivir la primavera y el verano con estilo y sin estrés.

Las prendas de Suburbia están pensadas para quienes vivimos con la agenda llena y queremos vernos bien sin complicarnos. Funcionan perfecto en un brunch tranquilo, en una comida larga de fin de semana, en un viaje corto improvisado o incluso en esa junta relajada donde el look habla por ti.

Siluetas femeninas que fluyen con el día

En la colección femenina, los vestidos camiseros, los pantalones amplios, los jumpsuits y los sets coordinados con telas que acompañan el movimiento son perfectos, porque otorgan esa estructura visual que proyecta seguridad en cualquier entorno y ocasión.

Los estampados sutiles y las rayas bien trabajadas se combinan con paletas neutras que elevan cualquier conjunto. Beige, blanco, azul suave, arena y toques de color ayudan a construir outfits frescos, actuales y espectaculares.

Para las más jóvenes, los conjuntos coordinados y las bermudas de lino son un acierto absoluto cuando se ama la estética monocromática que tanto hemos visto en pasarelas, pues estilizan la figura y simplifican las decisiones frente al espejo.

No hay que perder de vista que la transformación está en los complementos, por eso, el mismo jumpsuit puede llevarse con sandalias planas para un desayuno relajado y, más tarde, verse aún más espectacular con unas plataformas de yute, un bolso estructurado y joyería XL.

Sofisticación sin etiquetas para ellos

Su propuesta masculina llega con camisas de manga larga en telas ligeras, pantalones de corte recto, bermudas con estructura y playeras que se vuelven la base de todo. Son piezas que se combinan fácil y elevan cualquier look.

La versatilidad es uno de sus mayores atributos, pues una camisa de lino bien estructurada funciona igual de bien en una cena formal que abierta sobre una camiseta básica para un paseo de fin de semana. Esta estética contemporánea de líneas limpias acompaña el ritmo de vida actual, priorizando la comodidad pero manteniendo siempre el perfil alto.

Un estilo que trasciende generaciones

La colección de esta temporada también incluye opciones para toda la familia. Las prendas infantiles mantienen siluetas ligeras que permiten a los más pequeños moverse con libertad, algo que como mamás, tías o abuelas siempre valoramos al elegir un regalo o renovar sus básicos.