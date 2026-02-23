Revista
Moda

¿Qué significa Fashion Is Art? El código de vestimenta del Met Gala 2026 explicado

El icónico evento de moda presenta un dress code que invita a repensar la relación entre la moda, el cuerpo y el arte

Febrero 23, 2026 • 
Tania Franco
Instagram @jacquemus

La Met Gala 2026, que se celebrará el próximo 4 de mayo en Nueva York, ya tiene dress code oficial: “Fashion Is Art”. Pero, ¿qué implica realmente esta consigna para la alfombra roja más influyente del mundo?

Jackson Lee/Getty Images

La moda más allá de la estética o la tendencia

Bajo esta premisa, la ropa deja de ser únicamente vestimenta para convertirse en una manifestación artística. El cuerpo se plantea como un lienzo en blanco donde diseñadores y celebridades podrán reinterpretar movimientos artísticos, referencias históricas y discursos culturales a través de siluetas, texturas, volúmenes y construcción.

getty

El código de vestimenta dialoga con la exposición anual del Costume Institute, que este año explora la relación entre la forma física y la indumentaria, así como la manera en que la moda ha sido vehículo de expresión artística a lo largo de la historia. En ese sentido, la gala no solo será una exhibición de lujo, sino también un ejercicio conceptual.

Eiza Gonzáles - Met Gala 2022.

Getty Images.

En la práctica, se espera ver looks que evoquen esculturas clásicas, pinturas icónicas, vanguardias modernas o incluso intervenciones performativas. Con Fashion Is Art, la Met Gala 2026 plantea una alfombra roja donde creatividad y discurso irán de la mano, consolidando al evento como el punto de encuentro definitivo entre arte y moda.

Met Gala
Tania Franco
