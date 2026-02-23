¿Qué significa Fashion Is Art? El código de vestimenta del Met Gala 2026 explicado

La Met Gala 2026, que se celebrará el próximo 4 de mayo en Nueva York, ya tiene dress code oficial: “Fashion Is Art”. Pero, ¿qué implica realmente esta consigna para la alfombra roja más influyente del mundo?
La moda más allá de la estética o la tendencia
Bajo esta premisa, la ropa deja de ser únicamente vestimenta para convertirse en una manifestación artística. El cuerpo se plantea como un lienzo en blanco donde diseñadores y celebridades podrán reinterpretar movimientos artísticos, referencias históricas y discursos culturales a través de siluetas, texturas, volúmenes y construcción.
El código de vestimenta dialoga con la exposición anual del Costume Institute, que este año explora la relación entre la forma física y la indumentaria, así como la manera en que la moda ha sido vehículo de expresión artística a lo largo de la historia. En ese sentido, la gala no solo será una exhibición de lujo, sino también un ejercicio conceptual.
En la práctica, se espera ver looks que evoquen esculturas clásicas, pinturas icónicas, vanguardias modernas o incluso intervenciones performativas. Con Fashion Is Art, la Met Gala 2026 plantea una alfombra roja donde creatividad y discurso irán de la mano, consolidando al evento como el punto de encuentro definitivo entre arte y moda.