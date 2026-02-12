HUBLOT anuncia a Jung Kook como embajador mundial

El anuncio ha tenido lugar en Seúl, marcando así la fusión de dos mundos que han redefinido lo que significa ser original: una firma de relojería que ha revolucionado la relojería moderna y un artista que ha revolucionado el sonido y el ritmo de una generación. Desde la primera fusión del oro y el caucho en 1980, pasando por el terremoto que supuso el Big Bang en 2005, hasta la reinvención actual del Big Bang Original Unico, Hublot ha convertido la innovación en su seña de identidad.

Jung Kook refleja ese mismo espíritu: mezcla de géneros, creatividad , emociones e instinto. La colaboración no es pura coincidencia; es una convergencia. Tanto el artista como Hublot vuelven a sus orígenes, llevando consigo el inconfundible ADN que los distingue. Sobre la asociación, Jung Kook ha declarado : Actuar con la canción Dreamers durante la Copa Mundial de la FIFA ™ de 2022, con Hublot como Cronometrador Oficial de la competición, fue un momento en el que se vivió la conexión entre el tiempo y la música.

Ahora, colaborar con Hublot es como cerrar el círculo. Siempre he admirado la confianza de la marca, su artesanía, su forma de crear su propio camino. Julien Tornare, CEO de HUBLOT, ha afirmado: Jung Kook es uno de los artistas más influyentes de su generación. Su precisión, pasión y voluntad de superar los límites reflejan el propio espíritu de Hublot.

De la misma manera que replanteamos, perfeccionamos y rediseñamos continuamente nuestras creaciones, des de la fusión de materiales hasta el dominio de nuestros movimientos de desarrollo interno, Jung Kook encarna el espíritu de la evolución, siempre transformándose, siempre siendo original. Es un honor para nosotros darle la bienvenida a la familia Hublot.