Revista
Moda

HUBLOT anuncia a Jung Kook como embajador mundial

Hublot da la bienvenida al artista global, intérprete y miembro de BTS, iconos pop del siglo XXI, como nuevo embajador.

Febrero 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Hublot_Jung Kook_Big Bang Original Unico Black Magic (1).jpg

El anuncio ha tenido lugar en Seúl, marcando así la fusión de dos mundos que han redefinido lo que significa ser original: una firma de relojería que ha revolucionado la relojería moderna y un artista que ha revolucionado el sonido y el ritmo de una generación. Desde la primera fusión del oro y el caucho en 1980, pasando por el terremoto que supuso el Big Bang en 2005, hasta la reinvención actual del Big Bang Original Unico, Hublot ha convertido la innovación en su seña de identidad.

Jung Kook refleja ese mismo espíritu: mezcla de géneros, creatividad , emociones e instinto. La colaboración no es pura coincidencia; es una convergencia. Tanto el artista como Hublot vuelven a sus orígenes, llevando consigo el inconfundible ADN que los distingue. Sobre la asociación, Jung Kook ha declarado : Actuar con la canción Dreamers durante la Copa Mundial de la FIFA ™ de 2022, con Hublot como Cronometrador Oficial de la competición, fue un momento en el que se vivió la conexión entre el tiempo y la música.

Hublot_Jung Kook_Big Bang Original Unico Black Magic (2).jpg

Ahora, colaborar con Hublot es como cerrar el círculo. Siempre he admirado la confianza de la marca, su artesanía, su forma de crear su propio camino. Julien Tornare, CEO de HUBLOT, ha afirmado: Jung Kook es uno de los artistas más influyentes de su generación. Su precisión, pasión y voluntad de superar los límites reflejan el propio espíritu de Hublot.

De la misma manera que replanteamos, perfeccionamos y rediseñamos continuamente nuestras creaciones, des de la fusión de materiales hasta el dominio de nuestros movimientos de desarrollo interno, Jung Kook encarna el espíritu de la evolución, siempre transformándose, siempre siendo original. Es un honor para nosotros darle la bienvenida a la familia Hublot.

BIG BANG ORIGINAL UNICO KING GOLD CERAMIC (1).jpeg
BIG BANG ORIGINAL UNICO BLACK MAGIC (5).jpeg

Hublot
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Anne Hathaway reaparece en NYFW y desata la emoción por El Diablo Viste a la Moda 2
Moda
Anne Hathaway reaparece en NYFW y desata la emoción por El Diablo Viste a la Moda 2
Febrero 10, 2026
 · 
Tania Franco
DG_MIAMI_EXHIBITION_2026_ROOM_IN_THE_HEART_OF_ANCIENT_ROME_PH_GREG_KESSLER_DSCF8356.jpg
Moda
Alta artesanía, visión contemporánea: Dolce&Gabbana llega al ICA Miami
Febrero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
pieter-muiler.jpeg
Moda
Pieter Mulier es el nuevo director creativo de Versace
Febrero 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Beyonce-en-los-Grammys-2025.jpg
Moda
Schiaparelli ¿la moda también puede traer suerte en los Grammys?
Febrero 04, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Así es el lujoso anillo de compromiso de Lady Gaga con Michael Polansky
Moda
Así es el lujoso anillo de compromiso de Lady Gaga con Michael Polansky
La joya que confirma su relación con Michael Polansky y su nueva etapa personal
Febrero 02, 2026
 · 
Tania Franco
Hublot_Spirit of Big Bang Coal Blue Editions (1).jpg
Moda
Hublot presenta el Big Bang y el Spirit of Big Bang Coal Blue, un nuevo tono azul carbón de carácter mineral
La colección se expresa en cuatro modelos que van desde el Big Bang Original Unico de 43 mm y el Spirit of Big Bang de 42 mm, con esferas geométricas de efecto 3D, hasta versiones joya engastadas con diamantes éticos certificados: 33mm, 36 diamantes (0.76 quilates) en el Big Bang One Click y 32mm, 44 diamantes (0.70 quilates) en el Spirit of Big Bang.
Enero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Así_celebra_navidad_Carolina_herrera_holidays_market.png
Moda
Carolina Herrera celebra la alegría de vivir con una experiencia única
Esta época decembrina, Carolina Herrera celebra las fiestas de la mejor manera.
Noviembre 28, 2023
 · 
Jorge Alférez
lionel-messi-bolso-hermes.jpg
Moda
Messi sorprende con exclusivo bolso de lujo
Messi acaparó las miradas en su llegada a las instalaciones de preparación previo a los juegos de Eliminatorias de la CONMEBOL
Septiembre 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez