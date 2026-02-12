Belinda canta mariachi en España y emociona con un clásico mexicano

Belinda se encuentra actualmente en España debido a su participación como protagonista en la serie Carlota, una ambiciosa producción de HBO Max, donde comparte créditos con Miguel Ángel Silvestre. El proyecto marca una nueva etapa en su carrera actoral y ha llevado a la cantante a establecerse temporalmente en Europa.

En lo que parece ser un bar, Belinda regaló un momento profundamente emotivo al interpretar mariachi en territorio español, eligiendo el tema “Como quien pierde una estrella”, de Alejandro Fernández, acompañada por músicos tradicionales. La escena rápidamente captó la atención por la fuerza simbólica de llevar uno de los géneros más representativos de México fuera de casa.