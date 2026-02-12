Lele Pons y Guaynaa muestran por primera vez el rostro de su hija Eloísa

Desde que hicieron pública su relación en 2020, Lele Pons y Guaynaa se convirtieron en una de las parejas más seguidas del entretenimiento latino. Tras comprometerse en 2022, la influencer —sobrina del cantante Chayanne— y el artista puertorriqueño sellaron su historia de amor con una boda celebrada en marzo de 2023, rodeados de familiares y amigos cercanos. Hoy, esa historia suma un nuevo capítulo con la llegada de su hija Eloísa.

Por primera vez, Lele Pons y Guaynaa decidieron mostrar públicamente el rostro de su hija Eloísa, regalando a sus seguidores un momento lleno de ternura y emoción. La pareja compartió las primeras imágenes de su bebé, nacida el pasado 26 de julio 2025, marcando un nuevo capítulo en su historia personal. Las fotografías reflejan la intimidad y felicidad con la que viven esta etapa como familia, despertando miles de reacciones entre sus seguidores.

Con este gesto, Lele Pons y Guaynaa celebran la llegada de su hija y consolidan uno de los momentos más especiales de su vida juntos.