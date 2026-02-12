Revista
Entretenimiento

Lele Pons y Guaynaa muestran por primera vez el rostro de su hija Eloísa

La pareja comparte un vistazo íntimo de su nueva etapa familiar tras el nacimiento de su bebé

Febrero 11, 2026 • 
Tania Franco
Lele Pons y Guaynaa muestran por primera vez el rostro de su hija Eloísa

Instagram. Lele Pons.

Desde que hicieron pública su relación en 2020, Lele Pons y Guaynaa se convirtieron en una de las parejas más seguidas del entretenimiento latino. Tras comprometerse en 2022, la influencer —sobrina del cantante Chayanne— y el artista puertorriqueño sellaron su historia de amor con una boda celebrada en marzo de 2023, rodeados de familiares y amigos cercanos. Hoy, esa historia suma un nuevo capítulo con la llegada de su hija Eloísa.

Por primera vez, Lele Pons y Guaynaa decidieron mostrar públicamente el rostro de su hija Eloísa, regalando a sus seguidores un momento lleno de ternura y emoción. La pareja compartió las primeras imágenes de su bebé, nacida el pasado 26 de julio 2025, marcando un nuevo capítulo en su historia personal. Las fotografías reflejan la intimidad y felicidad con la que viven esta etapa como familia, despertando miles de reacciones entre sus seguidores.

Con este gesto, Lele Pons y Guaynaa celebran la llegada de su hija y consolidan uno de los momentos más especiales de su vida juntos.

Lele Pons bebés famosos
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Lionel_Messi_y_Antonela_Roccuzzo.png
Entretenimiento
San Valentín: 14 parejas que demuestran que el amor puede durar
Febrero 11, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
ChatGPT Image Feb 8, 2026, 11_28_17 PM.png
Entretenimiento
Quién era realmente el niño que apareció con Bad Bunny en el Super Bowl
Febrero 11, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
%22Opalite%22-la-nueva-canción-de-Taylor-Swift.jpg
Entretenimiento
El significado de la canción y el video musical de “Opalite” de Taylor Swift
Febrero 11, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
marc-anthony-hijo-ryan.jpg
Entretenimiento
Marc Anthony rompe el silencio sobre la ruptura familiar de los Beckham
Febrero 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El efecto Brad Pitt, ¿Por qué terminaron sus matrimonios?
Entretenimiento
El efecto Brad Pitt, ¿Por qué terminaron sus matrimonios?
Por qué sus romances no solo definieron su imagen, sino también sus matrimonios con Angelina Jolie y Jennifer Aniston
Febrero 10, 2026
 · 
Tania Franco
¿Por qué Lady Gaga cantó salsa en el Super Bowl LX? La poderosa y simbólica referencia que hay detrás
Entretenimiento
¿Por qué Lady Gaga cantó salsa en el Super Bowl LX? La poderosa y simbólica referencia que hay detrás
Una poderosa referencia que, a través de Lady Gaga, Bad Bunny retoma una historia de amor de los 50’s que hoy sigue vigente
Febrero 09, 2026
 · 
Tania Franco
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
Entretenimiento
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
El puertorriqueño apareció cantando una de las letras más revolucionarias de Bad Bunny: Lo que le pasó a Hawái
Febrero 09, 2026
 · 
Tania Franco
catherine-ohara-causa-de-muerte.jpeg
Entretenimiento
Sale a la luz la causa de muerte de Catherine O’Hara, actriz de “Mi pobre Angelito”
A más de una semana de su fallecimiento a los 71 años en Los Ángeles, se reveló qué enfermedad padecía
Febrero 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez