San Valentín: 14 parejas que demuestran que el amor puede durar

Este 14 de febrero celebramos 14 historias que prueban que el amor puede durar. Parejas que atravesaron el tiempo, la fama y los cambios de la vida sin soltarse la mano, y que hoy siguen inspirando con vínculos construidos día a día.

Dolly Parton y Carl Thomas Dean

Dolly Parton conoció a Carl Thomas Dean en 1964, el mismo día que llegó a Nashville, frente a una lavandería. Se casaron en 1966 y mantuvieron durante décadas una relación extremadamente privada, casi invisible para los medios. Estuvieron juntos cerca de 60 años, hasta el fallecimiento de Dean en marzo de 2025. No tuvieron hijos, una decisión que Dolly siempre defendió como parte del equilibrio de su matrimonio y su carrera artística.

Raphael y Natalia Figueroa

Se conocieron a comienzos de los años 60. Se casaron en 1972 y llevan más de cinco décadas juntos. Tienen tres hijos —Jacobo, Alejandra y Manuel— y son abuelos. Su relación ha atravesado giras internacionales, momentos críticos de salud y regresos triunfales, consolidándose como una de las más sólidas del espectáculo iberoamericano.

Gloria y Emilio Estefan

Se conocieron en Miami a mediados de los años 70, unidos por la música y la experiencia del exilio cubano. Se casaron en 1978 y llevan más de 45 años juntos. Tienen dos hijos, Nayib y Emily, y son abuelos. Juntos construyeron un imperio musical y empresarial que abrió puertas a generaciones de artistas latinos.

Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley

Se conocieron en la secundaria en Nueva Jersey, mucho antes de la fama mundial del cantante. Se casaron en 1989 en Las Vegas, en plena gira. Llevan más de 35 años juntos y tienen cuatro hijos: Stephanie, Jesse, Jake y Romeo. Su historia es frecuentemente citada como una rareza de estabilidad dentro del mundo del rock.

Elton John y David Furnish

Se conocieron en 1993 durante una cena organizada por amigos en Londres. Formalizaron su unión civil en 2005 y se casaron en 2014. Llevan más de 30 años juntos y tienen dos hijos, Zachary y Elijah, nacidos por gestación subrogada. Elton ha hablado abiertamente sobre cómo la paternidad transformó su vida.

Pierce Brosnan y Keely Shaye Smith

Se conocieron en 1994 cuando Keely, periodista, debía realizar una entrevista. Se casaron en 2001 y llevan más de 30 años juntos. Tienen dos hijos en común, Dylan y Paris, y Brosnan es abuelo por hijos de su primer matrimonio. Son una de las parejas más estables y públicas de Hollywood.

David y Victoria Beckham

Se conocieron en 1997, cuando David brillaba en el Manchester United y Victoria integraba las Spice Girls. Se casaron en 1999 y llevan más de 25 años juntos. Tienen cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. Su relación ha atravesado mudanzas, cambios de carrera y una constante exposición mediática.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas

Se conocieron en 1998 durante un festival de cine y se casaron en el año 2000. Llevan más de 25 años juntos, tras superar una separación temporal. Tienen dos hijos, Dylan y Carys, y Douglas es abuelo por su hijo mayor, Cameron. Continúan siendo una de las parejas más emblemáticas del cine.

Thalía y Tommy Mottola

Se conocieron a finales de los años 90, cuando Mottola era uno de los ejecutivos más influyentes de la industria musical. Se casaron en el año 2000 y llevan más de 25 años juntos. Tienen dos hijos, Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro. Su relación ha combinado familia, negocios y vida artística.

Javier Bardem y Penélope Cruz

Se conocieron en 1992 durante el rodaje de Jamón, jamón, aunque comenzaron su relación muchos años después. Se casaron en 2010 y llevan más de 15 años juntos. Tienen dos hijos, Leo y Luna. Son una de las parejas más influyentes del cine europeo.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky

Se conocieron en 2010 gracias a representantes en común y se casaron ese mismo año. Llevan más de 15 años juntos y residen en Australia. Tienen tres hijos: India Rose y los mellizos Sasha y Tristan. Ambos suelen destacar la importancia de la vida familiar.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Se conocen desde la infancia en Rosario y su historia comenzó mucho antes de la fama de Messi. Se casaron en 2017 y llevan más de 15 años juntos. Tienen tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Son una de las parejas más queridas del deporte mundial.

Salma Hayek y François-Henri Pinault

Se conocieron en 2006 en un evento social en Europa. Se casaron en 2009 y llevan más de 15 años juntos. Tienen una hija, Valentina Paloma.

Sergio “Checo” Pérez y Carola Martínez

Se conocieron en Guadalajara cuando la carrera del piloto ya estaba consolidada, en el 2017. Se casaron en 2018 y llevan más de una década juntos. Tienen cuatro hijos y Carola ha sido una presencia constante en la trayectoria profesional de Pérez.

