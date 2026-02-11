Suscríbete
Personalidades

James Van Der Beek muere a los 48 años tras más de dos años luchando contra el cáncer

El actor de Dawson’s Creek falleció luego de más de dos años enfrentando la enfermedad y deja seis hijos

Febrero 11, 2026 • 
Tania Franco
Deadline/Penske Media via Getty Images

El actor James Van Der Beek, recordado por su papel protagónico en la serie Dawson’s Creek, falleció a los 48 años tras una prolongada lucha contra el cáncer colorrectal, enfermedad que le fue diagnosticada en 2023.

Aunque atravesó el proceso de manera privada durante los primeros meses, el actor decidió compartir públicamente su diagnóstico tiempo después, visibilizando la importancia de la detección temprana y el acompañamiento familiar durante el tratamiento. En total, Van Der Beek enfrentó la enfermedad por más de dos años.

En el plano personal, el actor estaba casado con Kimberly Van Der Beek y era padre de seis hijos, a quienes en distintas ocasiones describió como su mayor fortaleza durante el proceso de enfermedad.

Su fallecimiento ha generado múltiples reacciones en Hollywood y entre los seguidores que crecieron viéndolo en pantalla, consolidando su legado como uno de los rostros más emblemáticos de la televisión de finales de los años noventa.

Comunicóloga en Medios Digitales
