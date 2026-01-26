Suscríbete
Lupita Jones es la primera confirmada para la Casa de los Famosos

La ex Miss Universo México participará en el famoso reality

Enero 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Lupita Jones confirmó su participación en la nueva temporada de La Casa de los Famosos que iniciará el martes 17 de febrero a las 7:00 de la noche por Telemundo. Jones es una de las personalidades más conocidas en la industria de la moda y la belleza en México haberse coronado como la mujer más bella del mundo en Miss Universo 1991, además de encabezar organizaciones de certámenes de belleza y participar como jueza y figura pública en televisión.

Lupita dijo en sus primeras declaraciones tras confirmar que se unirá como habitante de la casa más famosa del mundo. “Estoy confirmada, sorprendida, pero feliz. Nos vemos en la Casa de los Famosos”, dijo.

“Ya estamos aquí, ya estoy adentro, ya no puedo decir que no, ya no me voy a arrepentir”, añadió.

Se trata de un proyecto único en el que participa Jones por primera vez, el cual marcará su regreso a la televisión en un programa donde convivirá las 24 horas del día con otros famosos bajo la mirada constante de las cámaras.

Su carácter, su experiencia y su forma directa de responder ante la crítica, la han vuelto una figura que promete polémicas intensas dentro de la casa.

