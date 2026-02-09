Alta artesanía, visión contemporánea: Dolce&Gabbana llega al ICA Miami

Curado por Florence Müller, con diseño expositivo de Agence Galuchat y producida por MARI —empresa que adquirió la antigua división IMG Arts & Entertainment—, “From the Heart to the Hands”: Dolce&Gabbana invita a los visitantes a un viaje multisensorial a través del enfoque poco convencional de la marca hacia el lujo, definido por la elegancia y la sensualidad, así como por el humor, la irreverencia y el espíritu lúdico. Concebida específicamente para la sede ampliada de ICA Miami, la exposición refleja el papel del museo como plataforma para la cultura visual contemporánea.

Cortesía

Con más de 300 piezas procedentes tanto de archivos como de nuevas colecciones, “From the Heart to the Hands”: Dolce&Gabbana es una carta de amor a la cultura italiana, que siempre ha sido la inspiración de las creaciones de Domenico Dolce y Stefano Gabbana. La muestra traza la extraordinaria traducción de sus ideas, desde el corazón hasta su realización final, hecha a mano. La exposición se despliega a lo largo de una serie de salas inmersivas que iluminan distintas facetas de la visión de los diseñadores y su constante reinterpretación del patrimonio italiano desde una mirada contemporánea. La presentación se nutre del arte, la arquitectura, el folclore, las topografías regionales y la artesanía, así como de la ópera, el ballet y el espíritu perdurable de la “dolce vita”.

Cortesía

Basándose en las presentaciones europeas de la exposición, la edición de Miami introduce salas inspiradas en Roma que se presentan por primera vez. A partir de las colecciones de Alta Moda y Alta Sartoria presentadas en Roma en 2025 —donde Dolce&Gabbana celebró desfiles emblemáticos en el Foro Romano y el Castel Sant’Angelo—, estas galerías ofrecen una nueva perspectiva curatorial sobre el universo creativo de la marca. Las prendas hacen referencia a la ceremonia eclesiástica, el simbolismo imperial y las visiones cinematográficas de Roma, reinterpretadas a través de extraordinarios bordados hechos a mano, filamentos metálicos, perlas, cristales y drapeados escultóricos. En conjunto, estas salas celebran la maestría de la artesanía italiana al tiempo que evocan la historia estratificada de Roma como ciudad sagrada y espectacular.

La exposición también incluye una selección de obras digitales y basadas en el tiempo de artistas contemporáneos como Felice Limosani, Obvious, Alberto Maria Colombo, Quayola y Vittorio Bonapace, creadas en diálogo con las colecciones y el universo visual de Dolce&Gabbana. A través de instalaciones de video inmersivas, obras de arte generativo y entornos construidos digitalmente, estos artistas exploran temas como la destreza artesanal, la metamorfosis, la memoria y la relación entre el gesto humano y el proceso tecnológico, extendiendo la exploración de lo hecho a mano al ámbito digital.

Cortesía

“From the Heart to the Hands”: Dolce&Gabbana sitúa la herencia italiana profundamente arraigada de la firma en diálogo con el papel de Miami como centro global del arte y el diseño contemporáneos, ofreciendo un encuentro inmersivo con el universo creativo de Dolce&Gabbana a través de la moda, la artesanía y el arte contemporáneo.