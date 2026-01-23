Suscríbete
Moda

Hublot presenta el Big Bang y el Spirit of Big Bang Coal Blue, un nuevo tono azul carbón de carácter mineral

La colección se expresa en cuatro modelos que van desde el Big Bang Original Unico de 43 mm y el Spirit of Big Bang de 42 mm, con esferas geométricas de efecto 3D, hasta versiones joya engastadas con diamantes éticos certificados: 33mm, 36 diamantes (0.76 quilates) en el Big Bang One Click y 32mm, 44 diamantes (0.70 quilates) en el Spirit of Big Bang.

Enero 23, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Hublot_Spirit of Big Bang Coal Blue Editions (1).jpg

Hublot presenta una nueva gama de colores sofisticados y potentes como parte de su familia BIG BANG, diseñada para unas piezas a la vez elegantes e inconfundibles. Cuatro modelos vestidos de forma única con luz: azul carbón. Un nuevo color para Hublot que irradia una «mineralidad» misteriosa y sutil y que se ha desarrollado específicamente para estas cuatro nuevas referencias. Ofrece una alternativa novedosa e inesperada dentro de la familia.

Hublot_Classic Fusions Sage Green Editions (1).jpg

Diode SA - Denis Hayoun

BIG BANG, conocida por sus tonos intensos y brillantes.

Este azul exclusivo y saturado con matices tormentosos y minerales revela sus reflejos naturales cuando la luz incide sobre él en un ángulo determinado. Es un tono poco común, difícil de captar, que toma prestados sus componentes del gris, el negro y el azul. Aquí entra en juego una delicada alquimia con la que Hublot busca combinar su profundidad mineral con su brillo natural.

Por primera vez, una esfera maciza con motivos geométricos adorna estos dos relojes: el Big Bang Original Unico de 43 mm y el Spirit of Big Bang de 42 mm. Comparten una característica común: una esfera inspirada en el patrón de la fibra de carbono que teje una gama de colores en la que se alternan los cuadrados con acabado satinado y pulido, con un efecto 3D reelaborado para lograr más profundidad y una nueva geometría.

El Big Bang Original Unico está equipado con el calibre de cronógrafo flyback de desarrollo interno Unico, que tiene una reserva de marcha de tres días. El Spirit of Big Bang funciona con el movimiento de alta frecuencia HUB4700, que oscila a 5 Hz (36 000 alt/h). Ambas piezas muestran con orgullo su ADN compartido: caja de titanio, correa de caucho, sistema intercambiable One Click y hebilla desplegable de titanio, y bisel con los seis distintivos tornillos en forma de H, desalineados de forma característica por motivos funcionales.

El Big Bang Original Unico Coal Blue es el corazón de la nueva gama Big Bang Original Unico, que combina la estética del Big Bang Original con las características contemporáneas del Big Bang Unico.

Presenta los mismos rasgos distintivos, incluidos la nueva caja de 43 mm, la icónica esfera rediseñada con efecto de fibra de carbono, el movimiento de desarrollo interno Unico y una correa de caucho estructurado con patrón de diamantes esculpido que recuerda a los primeros relojes Big Bang equipados con el sistema

One Click.

Las otras dos piezas reflejan el carácter mineral del Coal Blue mediante el uso del carbono en su estado más puro: el diamante. Los biseles del Big Bang (33 mm) y el Spirit of Big Bang (32 mm) están engastados con diamantes: 36 en el primero y 44 en el segundo. Cada esfera está enmarcada por un bisel cuyos diamantes acentúan sus sutiles variaciones. Todos los diamantes cuentan con la doble certificación del RJC (Responsible Jewellery Council) y el proceso de Kimberley, que garantizan los más altos estándares éticos.

Estos diamantes cumplen las 4 C que definen la excelencia: 0,76 quilates en el caso del Big Bang One Click y 0,70 quilates en el del Spirit of Big Bang; color F y G; pureza VVS, y talla excelente.

La pieza conserva así su carácter deportivo, pero se viste con tonos de acero teñidos de azul, con toques de luz y delicadeza. Con un refinado acabado con efecto rayos de sol, las esferas muestran la complejidad del tono azul carbón en su superficie para revelar sus sutiles matices de azul y gris en una paleta en constante cambio.

El acero complementa las dos versiones de titanio anteriores. Esta armonía alternativa de tonos crea una estética coherente, moderna y sofisticada. Los diferentes tonos de gris del acero crean un efecto de camafeo que se combina de forma natural con el azul carbón. La transición es fluida y la yuxtaposición de colores añade profundidad y complejidad visual a la composición.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
