Revista
Moda

MIDO interpreta el tiempo de una generación

Marzo 04, 2026 • 
Caras
mido-multifort-8-one-crown-se-convierte-en-un-manifiesto-de-estilo-y-pertenencia.jpeg

En una época donde el tiempo ya no solo se mide en horas sino en historias compartidas, imágenes guardadas en el carrete y conversaciones que se alargan hasta el anochecer, el Multifort 8 One Crown se convierte en un manifiesto de estilo y pertenencia. Desde los primeros minutos del día hasta los encuentros espontáneos que nacen sin agenda, esta pieza acompaña a quienes entienden el reloj como algo más que un accesorio: como una declaración de identidad.

La nueva propuesta de MIDO conecta con la energía natural de la Generación Z y con todos aquellos que vibran en su misma frecuencia. Una comunidad que captura el tiempo en recuerdos, que valora la autenticidad y que encuentra en los detalles una forma de expresión. El Multifort 8 One Crown traduce ese espíritu en diseño: limpio, contemporáneo, versátil y profundamente personal.

mido-multifort-8-one-crown-se-convierte-en-un-manifiesto-de-estilo-y-pertenencia-1.jpeg

Uno de los atributos más poderosos de la colección es su sistema de brazalete intercambiable. Gracias al mecanismo de cambio rápido de MIDO, el reloj se transforma en cuestión de segundos, adaptándose a distintos momentos del día sin perder su esencia. De una reunión creativa a una cena improvisada, de un look minimalista a uno más audaz: la pieza evoluciona con quien la lleva.

mido-multifort-8-one-crown-se-convierte-en-un-manifiesto-de-estilo-y-pertenencia-2.jpeg

Esta funcionalidad no es solo práctica, es simbólica. Habla de una generación que reinterpreta lo que usa, que mezcla códigos y que convierte cada elemento en una extensión de su personalidad. El Multifort 8 One Crown no impone un estilo; lo acompaña.

mido-multifort-8-one-crown-se-convierte-en-un-manifiesto-de-estilo-y-pertenencia-evento.jpeg

Fiel a la maestría relojera de MIDO, el modelo integra un movimiento automático de alta precisión y confiabilidad, pensado para el ritmo dinámico del día a día. Los índices y manecillas con tratamiento de Super-LumiNova® garantizan legibilidad incluso en condiciones de poca luz, reforzando su carácter funcional y contemporáneo.

mido-multifort-8-one-crown-se-convierte-en-manifiesto-de-estilo-y-pertenencia.jpeg

Aquí, la técnica y la estética dialogan sin esfuerzo. El resultado es una pieza que equilibra identidad, desempeño técnico y sofisticación discreta.

mido-multifort-8-one-crown-un-manifiesto-de-estilo-y-pertenenciamido-multifort-8-one-crown-se-convierte-en-un-manifiesto-de-estilo-y-pertenencia.jpeg

Más que medir horas, el Multifort 8 One Crown celebra la interacción multigeneracional, los instantes espontáneos y la libertad de expresarse sin etiquetas. Conecta con una generación que se mueve en tribus, que construye comunidad y que entiende el estilo como un lenguaje propio.

Así, el reloj se convierte en algo más profundo: un compañero cotidiano que traduce el paso del tiempo en experiencia, estilo y conexión genuina. Porque cada minuto cuenta cuando se vive plenamente, y cada instante deja una huella que trasciende la esfera.

Lee más aquí
emma-watson-gonzalo-hevia.jpeg
Entretenimiento
Se revela el romance de Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevía Baillères
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
hijo-de-cher.jpeg
Entretenimiento
Hijo de Cher fue arrestado por allanamiento y disturbios
Marzo 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
charles-leclerc-alexandra-boda-fotos.jpeg
Personalidades
Charles Leclerc y su esposa Alexandra publican las primeras fotos de su boda
Marzo 02, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez

Caras
Relacionadas
anya-taylor-joyjpeg
Moda
Noche de alta costura en el Grand Dîner du Louvre 2026
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Bella Hadid deslumbra en la pasarela de Saint Laurent Fall/Winter 2026 en Paris Fashion Week
Moda
Bella Hadid deslumbra en la pasarela de Saint Laurent Fall/Winter 2026 en Paris Fashion Week
Marzo 03, 2026
 · 
Tania Franco
¿Hacia dónde va la moda según Jonathan Anderson? Su desfile de Dior en Paris Fashion Week
Moda
¿Hacia dónde va la moda según Jonathan Anderson? Su desfile de Dior en Paris Fashion Week
Marzo 03, 2026
 · 
Tania Franco
Los mejores vestidos de los SAG Awards 2026, estos son los diseños de lujo que usaron las celebridades - Jenna Ortega
Moda
Los mejores vestidos de los SAG Awards 2026, estos son los diseños de lujo que usaron las celebridades
Marzo 02, 2026
 · 
Tania Franco
la-primavera-y-el-verano-2026-se-visten-de-texturas-rayas-y-minimalismo-sofisticado.png
Moda
La primavera y el verano 2026 se visten de texturas, rayas y minimalismo sofisticado
Febrero 26, 2026
 · 
Caras
kate-moss-milan.jpeg
Moda
Kate Moss vuelve a las pasarelas con Gucci en Milán Fashion Week
Kate cerró con broche de oro el debut de Demna como director creativo de Gucci para la colección Otoño/Invierno 2026
Febrero 27, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
condiodo-llega-a-mexico-marca-lider-depilacion-laser-diodo
Moda
Condiodo llega a México, para quedarse ¡la depilación como debe ser!
Noviembre 15, 2022
 · 
Comercial
Bella-Hadid-en-Prada.jpeg
Moda
Prada redefine la modernidad a capas en Milán Fashion Week 2026
En una pasarela que exploró identidades múltiples, Miuccia Prada y Raf Simons celebraron la complejidad de la mujer con una colección que se descubre pieza por pieza
Febrero 27, 2026
 · 
Camila Torre Forcén