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Zendaya deslumbra con un vestido Schiaparelli de plumas en la premiere de “The Drama”

La actriz apuesta por “algo azul” que acompaña la temática de boda en el estreno de su esperada película al lado de Robert Pattinson

Abril 02, 2026 • 
Tania Franco
Zendaya deslumbra con un vestido Schiaparelli de plumas en la premiere de "The Drama"

Getty Images.

Zendaya llevó el concepto de method dressing a otro nivel al cerrar su narrativa nupcial con el esperado “something blue”. Este vestido no solo funciona como una elección estética, sino como una reinterpretación contemporánea del imaginario de boda que ha acompañado toda la promoción de The Drama.

El diseño, firmado por Schiaparelli, destaca por su textura de plumas en tonos azul eléctrico sobre una base negra, creando un efecto visual que evoca movimiento y profundidad. La pieza se complementa con unos zapatos escultóricos en forma de ave —un guiño surrealista característico de la maison— y joyería de Tiffany & Co. que aporta brillo y sofisticación al conjunto.

The Drama es el primer proyecto cinematográfico que reúne a Zendaya y Robert Pattinson, y explora una intensa historia emocional centrada en relaciones complejas y decisiones que cambian el rumbo de sus protagonistas. La película forma parte de una nueva etapa en la carrera de ambos actores y se estrena el 30 de abril de 2026.

Zendaya Schiaparelli Tiffany
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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