Margot Robbie protagoniza la nueva campaña de Chanel

25 años después del lanzamiento de «Come Into My World» de la cantante australiana y su ahora icónico videoclip, el director francés Michel Gondry regresa tras la cámara para ofrecer una interpretación contemporánea, donde Margot Robbie se encuentra con todas sus versiones en la calle, cada una luciendo una versión diferente del bolso CHANEL 25.

Como un guiño al vídeo de 2002, Kylie Minogue hace un cameo en un escenario que recuerda a un barrio parisino.

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Una serie de fotografías, tomadas por Craig McDean, acompañan al vídeo. Las imágenes muestran diferentes versiones de Margot Robbie luciendo el bolso CHANEL 25, con estilos tanto sofisticados como informales.

Dinámica y llamativa, la campaña pone de relieve un bolso que se adapta a las múltiples facetas de la mujer moderna.

Presentado por primera vez en 2025, el bolso CHANEL 25 se inspira en la icónica numerología de la Maison y reinterpreta los códigos de sus legendarios bolsos: piel acolchada, cadena entrelazada en piel y la doble C. Con dos bolsillos característicos y una silueta flexible de inspiración hobo, disponible en cuatro tamaños, el bolso CHANEL 25 encarna la elegancia práctica y natural.

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La campaña celebra el CHANEL 25 Mini, disponible en una rica paleta de colores (negro, blanco, beige, naranja oscuro, marrón, rosa, caqui oscuro, verde claro, marrón oscuro, burdeos intenso, azul oscuro, crudo y camel, crudo y negro, así como blanco y negro) y en diversos materiales (piel de becerro lisa, granulada o arrugada, piel de becerro brillante).