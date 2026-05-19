Travis Kelce sorprende a Taylor Swift con joyas históricas de Elizabeth Taylor valuadas en millones

Tras varios días en Nueva York, Taylor Swift reapareció junto a su prometido, Travis Kelce, en Brooklyn, para asistir a la boda de amigos en común; sin embargo, la cantante se robó todas las miradas, no solo por su impecable estilismo, sino por llevar joyas que pertenecieron a la icónica Elizabeth Taylor.

La elección de Taylor cobra aún más sentido después de revelar que se inspiró en Elizabeth Taylor para el concepto de su álbum The Life of a Showgirl, incluso, dos canciones del disco: Opalite y Elizabeth Taylor, hacen referencia directa a las joyas que lució.

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Las joyas de Elizabeth Taylor que Travis Kelce regaló a Taylor Swift

Para la ocasión, Taylor llevó un vestido bronce plisado y un exclusivo set de joyas de oro de 22 quilates, ópalos y diamantes que perteneció a Elizabeth Taylor, demostrando que el glamour clásico sigue más vigente que nunca.

El look incluía aretes chandelier, pulseras y un anillo dorado que fueron diseñadas por Darlene de Sedle en 1999, pertenecieron a la colección privada de Taylor y, tras pasar por una subasta de Christie’s, fueron revendidas por Fox Estate Jewelry en 1stDibs.

Según el joyero Adam Fox, el exclusivo set fue vendido durante las fiestas de 2025 a un agente deportivo, lo que desató rumores sobre Travis Kelce como el posible comprador, y aunque no lo ha confirmado, medios estadounidenses aseguran que habría sido un regalo especial para su prometida y futura esposa.

Las joyas de Elizabeth Taylor que Travis Kelce regaló a Taylor Swift XNY/Star Max/GC Images

La conexión de Taylor Swift con Elizabeth Taylor

Taylor ha expresado abiertamente su admiración por Elizabeth Taylor, a quien incluso dedicó una canción en su álbum The Life of a Showgirl, además de inspirarse en ella para su vestido de novia.

“Taylor pasó tanto tiempo mirando fotos antiguas de Elizabeth Taylor mientras grababa el videoclip de esa canción que quedó prendada del estilo de la reina del cine”, declaró una fuente a Daily Mail.

El vestido de novia elegido por Taylor habría sido un guiño al icónico diseño que Elizabeth Taylor usó en su boda de 1950 con Conrad Hilton, destacando por su cintura marcada, encaje delicado y estética romántica de inspiración vintage.

Si Elizabeth Taylor representó el lujo y el magnetismo del cine clásico, Taylor Swift encarna hoy el fenómeno global de la música, las redes sociales y la moda.