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Yolanda Andrade revela que padece neuralgia del trigémino

La conductora mexicana volvió a preocupar a sus seguidores luego de revelar que padece una enfermedad neurológica considerada una de las más dolorosas

Mayo 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La presentadora compartió la noticia a través de redes sociales, donde reaccionó a un video sobre padecimientos que provocan dolor extremo y escribió, “neuralgia del trigémino es lo que yo tengo”.

La también conductora de “Montse & Joe”, ya había hablado anteriormente sobre los problemas de salud que enfrenta, pues meses atrás confirmó que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Sin embargo, hasta ahora no había detallado cuál era el segundo padecimiento al que se refería cuando aseguró que enfrentaba dos enfermedades sin cura.

La neuralgia del trigémino es un trastorno que afecta el nervio trigémino, encargado de transmitir las sensaciones del rostro al cerebro. De acuerdo con especialistas citados por diversos medios, este padecimiento provoca episodios de dolor intenso y repentino en la cara, descritos comúnmente como descargas eléctricas o punzadas extremadamente fuertes.

Los síntomas pueden detonarse por acciones cotidianas como hablar, comer, cepillarse los dientes o incluso sentir el viento en el rostro.

Yolanda Andrade
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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