Cuándo estará disponible la colección de Bad Bunny x Zara

La línea estará disponible a partir del próximo 21 de mayo en tiendas seleccionadas y en la plataforma online de la marca. El anuncio llega después de meses de especulación, luego de que Bad Bunny apareciera usando prendas de Zara durante algunos de los eventos más mediáticos de este año.

Primero sorprendió al vestir la marca durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX, convirtiéndose en el primer artista latino en encabezar en solitario el espectáculo. Más tarde, volvió a llamar la atención al elegir un traje personalizado de Zara para la Met Gala 2026, rompiendo con la tradición de los grandes casas de lujo presentes en la alfombra roja.

La colección “Benito Antonio”, está inspirada en la estética relajada y caribeña del intérprete de “Tití me preguntó”, con prendas oversize, conjuntos de sastrería amplia, sudaderas, bermudas, accesorios y referencias al streetwear latino de los años 2000.

De acuerdo con los primeros adelantos, la propuesta busca combinar moda accesible con el estilo irreverente que ha convertido al cantante en un referente internacional de la industria fashionista.

El lanzamiento tuvo una presentación especial en Puerto Rico, donde incluso el artista apareció de sorpresa en un centro comercial para convivir con sus seguidores y promocionar la colección. Medios especializados señalan que algunas piezas ya comenzaron a agotarse antes del estreno global debido a la enorme expectativa que generó la alianza entre la cantante y la marca de Inditex.