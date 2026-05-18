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Georgina Rodríguez sorprende con nuevo look; así luce

La modelo e influencer volvió a acaparar los reflectores en el Festival de Cannes 2026 tras aparecer con un radical cambio de imagen que sorprendió a fans y expertos de moda

Mayo 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

La empresaria dejó atrás, al menos por una noche, su característica melena oscura para lucir un impactante rubio platino durante el evento Women in Motion organizado por Kering.

El nuevo look de Georgina destacó por una larga cabellera rubia con raíces oscuras visibles, un estilo noventero que rápidamente generó comparaciones con figuras como Kim Kardashian. Sin embargo, diversos medios especializados señalaron que podría tratarse de una peluca de alta gama, aunque la influencer no ha confirmado si se realizó una decoloración real.

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Getty

Para su aparición, Georgina apostó por un estilismo inspirado en la estética de los años 90: una camisa satinada azul turquesa con pronunciado escote, sujetador negro visible y pantalón de corte recto en color oscuro, con joyería de Chopard.

Georgina ya había llamado la atención días antes de su aparición en Cannes con un elegante vestido halter de Chanel y accesorios de lujo, consolidándose como una de las celebridades más comentadas de esta edición del festival.

Georgina Rodríguez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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