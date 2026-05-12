Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Así manifestaba el éxito Michael Jackson: el hábito que repetía todos los días

Archivos personales de Michael Jackson revelan que practicaba en privado una rutina diaria enfocada en visualizar el éxito y convertir sus sueños en realidad.

Mayo 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
Proyección mental: el método de manifestación que le dio el éxito a Michael Jackson

Proyección mental: el método de manifestación que le dio el éxito a Michael Jackson

Getty Images

La figura de Michael Jackson sigue fascinando al público, pues años después de su muerte, sigue siendo un referente en el mundo de la música, especialmente ahora con el estreno de su biopic protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson.

El cantante comenzó su carrera con tan solo 5 años, y desde entonces sigue impactando generación tras generación, con un legado que sigue sobreviviendo al paso del tiempo, ¿pero qué hay detrás de todo este éxito?

Te podría interesar: Prince Jackson revela el emotivo impacto que tuvo ver a Jaafar Jackson como Michael Jackson

El secreto de Michael Jackson para manifestar todos sus deseos

Más allá de su impresionante talento musical, archivos personales de Michael Jackson revelan que practicaba la manifestación y la visualización como parte de su rutina diaria, utilizando la disciplina mental para perseguir metas que parecían casi imposibles.

En cada uno de los espacios más íntimos de su casa, Michael dejó escritos llenos de afirmaciones y mensajes motivacionales que reflejaban un método de reprogramación mental enfocado en el éxito.

No se trataban de simples notas, era una estrategia bien estructurada y enfocada en fortalecer su mentalidad para visualizar sus metas y dominar su narrativa interna, que también combinaba con disciplina y trabajo, demostrando que la claridad y la acción podían materializar sueños casi imposibles.

Podr?an lanzar serie de la vida de Michael Jackson

Proyección mental: el método de manifestación que le dio el éxito a Michael Jackson

Getty Images

Proyección mental: el método de manifestación que le dio el éxito a Michael Jackson

El método de Michael Jackson se basaba en la llamada “Mental Projection”, una técnica de visualización en la que imaginaba cada detalle de sus presentaciones antes de hacerlas realidad.

El artista recreaba mentalmente la iluminación, las coreografías y hasta la reacción del público, usando esta preparación para reducir errores y entrenar su mente y cuerpo hacia una ejecución perfecta.

¿Cómo funciona la proyección mental de Michael Jackson?

Michael sostenía su visión de éxito a través de tres pilares fundamentales: afirmaciones positivas en primera persona para reforzar su confianza, metas ambiciosas con impacto global (quería un mundo mejor) y mensajes motivacionales colocados en espacios visibles de su hogar.

Estas prácticas le ayudaban a mantener el enfoque, alimentar su disciplina y convertir sus objetivos personales y artísticos en una misión con propósito más grande; sin embargo, también combinó su visión con largas horas de ensayo y una búsqueda obsesiva de la perfección, demostrando que el éxito nace de unir mentalidad, constancia y esfuerzo diario.

Sigue leyendo...
ans studio
Entretenimiento
Las mejores opciones de fitness, wellness y lifestyle para iniciar el 2022
Enero 01, 2022
 · 
Diana Laura Sánchez
Ceci de los Rios
Personalidades
¿Estás listo para resetear tu cuerpo con Ceci de los Ríos?
Mayo 23, 2021
 · 
Diana Laura Sánchez

Michael Jackson
Melisa Velázquez
Relacionadas
Joshua Bassett revela qué lo salvó tras pensar en quitarse la vida por el hate de Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter.
Entretenimiento
Joshua Bassett revela qué lo salvó tras pensar en quitarse la vida por el hate
Mayo 12, 2026
 · 
Tania Franco
Los Jonas Brothers se vuelven virales al recrear una escena de telenovela mexicana
Entretenimiento
Los Jonas Brothers se vuelven virales al recrear una escena de telenovela mexicana
Mayo 12, 2026
 · 
Tania Franco
Demi Moore inaugura Cannes 2026 con un look de Jacquemus y como jurado oficial del festival
Entretenimiento
Demi Moore inaugura Cannes 2026 con un look de Jacquemus y como jurado oficial del festival
Mayo 12, 2026
 · 
Tania Franco
Paris Jackson dedica mensaje a Debbie Rowe en el Día de las Madres
Entretenimiento
“Usada para mi proceso de clonación”: el mensaje de Paris Jackson que revive las teorías sobre su nacimiento
Mayo 11, 2026
 · 
Tania Franco
aislinn-derbez-mauricio-ochmann.jpeg
Entretenimiento
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anuncian nueva película juntos
La actriz y el actor volverán a trabajar juntos en una nueva cinta, noticia que ha causado gran emoción entre sus seguidores debido a la historia personal y profesional que ambos comparten
Mayo 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Las reflexiones de Pedro Pascal sobre su solería y paternidad
Entretenimiento
Pedro Pascal sorprende con su inusual reflexión sobre su soltería y la idea de no tener hijos
Pedro Pascal suele ser demasiado reservado con su personal; sin embargo, el actor de 51 años ha compartido su visión de la soltería y su paternidad.
Mayo 11, 2026
 · 
Melisa Velázquez
De Ariana Grande a Kim Kardashian, las famosas exnovias de Pete Davidson, que hoy debuta como papá
Entretenimiento
De Ariana Grande a Kim Kardashian, las famosas ex novias de Pete Davidson, el comediante que debuta como papá
El actor y comediante vive una nueva etapa junto a su hija Scottie Rose, mientras su historial amoroso sigue siendo uno de los más comentados de Hollywood.
Mayo 11, 2026
 · 
Tania Franco
Paul Anthony Kelly - Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Entretenimiento
¡Love Story rompe récords! La serie sobre JFK Jr. y Carolyn Bessette alcanza cifras históricas
La producción de Ryan Murphy se convirtió en un fenómeno global con millones de horas vistas, además de ser la serie que lanzó a Paul Anthony Kelly.
Mayo 11, 2026
 · 
Tania Franco