Películas que compiten por la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2026

Este año, la selección oficial reíne más de 20 producciones internacionales dirigidas por algunos de los cineastas más reconocidos del mundo, consolidando una edición marcada por el regreso de grandes autores y nuevas apuestas del cine contemporáneo.
Entre las cintas más esperadas destaca “Amarga Navidad”, del director español Pedro Almodóvar, quien vuelve a la competencia oficial por séptima ocasión. También figura “Historias Paralelas, del iraní Asghar Farhadi, así como “Sheep in the box”, del japonés Hirokazu Kore-eda, ganador de la Palma de Oro en 2018. Otra de las producciones que ha generado expectativas es “Coward”, del belga Lukas Dhont.
La presencia española será una de las más fuertes del certamen con tres películas en competencia: “Amarga Navidad”, “El ser querido”, de Rodrigo Sorogoyen y “La bola negra”, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi.
La lista también incluye títulos como “Minotauro” de Andrey Zvyaginysev, “Fjord” de Cristian Mungiu, “Fatherland” de Pawel Pawlikowski”, “The Man I Love” de Ira Sachs y “Hope” del surcoreano Na Hong-jin.
El jurado de esta edición será presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook, quien tendrá la tarea de elegir la película ganadora de la Palma de Oro 2026. La ceremonia de premiación se realizará el 23 de mayo.