Lo que tienes que saber del Festival de Cannes 2026

El prestigioso certamen se celebrará del 12 al 23 de mayo de 2026 en la ciudad de Cannes, ubicada en la Riviera Francesa, convirtiéndose nuevamente en el epicentro de la industria cinematográfica.

La edición número 79 contará con una selección oficial de 22 películas que competirán por la codiciada Palma de Oro. Cabe mencionar que la película encargada de inaugurar el certamen será “The Electric Kiss”, dirigida por Pierre Salvadori. Entre los directores más esperados destacan Pedro Almodóvar con “Amarga Navidad”, Hirokazu Kore-eda con “Sheep in the box” y Asghar Farhadi con “Parallel Tales”. Además, el cine español tendrá una presencia histórica con tres películas en competencia oficial, algo pocas veces visto en el festival francés.

Otra de las novelas más comentadas es que la nueva temporada de la serie The White Lotus utilizará el festival como parte de su historia, lo que incrementará aún más la atención mediática sobre Cannes. Ademas, la organización celebrará el 25 aniversario de The Fast and the Furious con actividades especiales durante el evento.

Una de las grandes novedades de este año será el jurado internacional presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook, reconocido por películas como “Oldboy”. El panel también estará integrada por figuras destacas como Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgard y Ruth Negga, quienes tendrán la tarea de elegir a los ganadores de las principales categorías.

El festival también tendrá homenaje a dos grandes figuras del entretenimiento: Peter Jackson y Barbra Streisand, quienes recibirán la Palma de Oro honorífica por su trayectoria.