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Qué sabemos de El Diario de la Princesa 3

La esperada tercera entrega continúa en desarrollo y poco a poco se revelan nuevos detalles sobre el regreso a Genovia

Mayo 11, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La actriz Anne Hathaway confirmó recientemente que el proyecto sigue avanzando y aseguró que el equipo trabaja “constantemente” en la película, aunque todavía no existe una fecha oficial de estreno.

Disney confirmó oficialmente la producción de la cinta desde 2024 y anunció que la dirección estará a cargo de Adele Lim, reconocida por su trabajo en Crazy Rich Asians y Raya and the Last Dragon. La cineasta ha señalado que la nueva historia buscará conservar la esencia de las primeras película, enfocándose en temas como el empoderamiento femenino, la alegría y la mentoría.

Uno de los aspectos que más emociona a los fans es el regreso de Anne Hathaway como Mia Thermopolis, ahora en una etapa mucho más madura. De acuerdo con declaraciones recientes de Adele Lim, la película mostrará a Mia ya consolidada como reina de Genovia, explorando su faceta de liderazgo y responsabilidad dentro del reino ficticio.

Sobre el elenco original, todavía no hay confirmaciones completas. La participación de Julie Andrews sigue siendo incierta, aunque la actriz ha expresado cariño por la saga. También existen rumores sobre el posible regreso de Chris Pine, quien interpretó a Nicholas Devereaux en la segunda película, pero hasta ahora Disney no ha confirmado oficialmente su participación.

Además, algunos medios señalan que a historia podría inspirarse en elementos de los libros de Meg Cabot, autora original de la saga literaria. Incluso se ha mencionado la posible aparición de un nuevo personaje llamado Olivia, una adolescente relacionada con la familia real de Genovia, aunque no ha sido confirmado.

Anne Hathaway el diario de la princesa 3
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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