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Famosas que son madres de gemelos o mellizos

En el mundo del espectáculos son varias las celebridades que han experimentado la maternidad por partida doble al convertirse en madres de gemelos o mellizos

Mayo 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Cantantes, actrices y modelos han compartido públicamente cómo ha cambiado su vida desde la llegada de sus hijos, despertando el interés de millones de seguidores alrededor del mundo.

Una de las famosas más conocidas por ser madre de gemelos es Beyoncé, quien en 2017 dio la bienvenida a Sir y Rumi Carter junto a su esposo, el rapero Jay-Z. La artista presentó a sus hijos con una icónica sesión de fotos inspirada en pinturas renacentistas, imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales y medios internacionales.

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Otra celebridad que ha hablado abiertamente sobre su experiencia como mamá de mellizos es Jennifer Lopez. La llamada “diva del bronx” tuvo a Max y Emme en 2008 durante su relación con el cantante Marc Anthony. Con el paso de los años, sus hijos han ganado popularidad debido a sus apariciones públicas junto a la artista, especialmente Emme, quien incluso compartió escenario como su madre durante el espectáculo del Super Bowl 2020.

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En Hollywood también destaca Angelina Jolie, quien se convirtió en madre de los mellizos Knox y Vivienne en 2008 junto a Brad Pitt. El nacimiento de los pequeños generó gran atención mediática.

La actriz Julia Roberts también forma parte de la lista de famosas con gemelos. La protagonista de “Mujer bonita”, tuvo a Hazel y Phinnaeus en 2004 junto a su esposo Danny Moder.

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día de las madres
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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