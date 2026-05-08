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Miley Cyrus será homenajeada con una estrella en el paseo de la Fama de Hollywood

La cantante y actriz será reconocida en una ceremonia programada para el próximo 22 de mayo de 2026 sobre Hollywood Bulevard, en Los Ángeles

Mayo 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Hannah Montana

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Hollywood, la intérprete de “Flowers”, recibirá la estrella número 2,845 del emblemático paseo. El homenaje reconocerá su trayectoria tanto en la música como en la televisión y el cine, luego de más de dos décadas de carrera artística iniciada desde su infancia con la exitosa serie “Hannah Montana”.

La ceremonia contará con la participación de personalidades cercanas a la artista, entre ellas la actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora Donatella Versace, mientras que la conductora Ellen K será la encargada de presentar el evento, según informaron medios especializados estadounidenses.

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, destacó el impacto generacional de Cyrus y aseguró que la cantante “ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento”. La organización resaltó además la capacidad de la artista para reinventarse constantemente y conectar con distintas generaciones a través de su música y personalidad pública.

Miley Cyrus reaccionó al anuncio recordando sus primeros años en Los Ángeles, cuando caminaba junto a su padre por Hollywood Boulevard soñando con triunfar en la industria.

miley cyrus
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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