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La filosofía fitness de Jacob Elordi que lo mantiene fuerte sin ser esclavo del espejo

Más que una cara bonita y cuerpo musculoso, Jacob Elordi busca una forma de entrenamiento que le permita sentirse saludable.

Mayo 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
La filosofía fitness de Jacob Elordi

La filosofía fitness de Jacob Elordi

Getty Images

Jacob Elordi se ha convertido en uno de los hombres del momento, tras su debut en The Kissing Booth y su paso por Euphoria, no ha parado, pues desde entonces ha protagonizado importantes proyectos cinematográficos como Wuthering Heights, Frankenstein, Priscilla y Saltburn.

Pero más allá del talento, es inevitable no hablar de su físico, pues es un actor que también destaca por su estatura de 1,95 y un cuerpo tonificado gracias al gym, con quien no siempre ha tenido una buena relación.

Ha sido el propio actor quien ha revelado cómo ha ido cambiando su relación con el gimnasio y su forma de entrenar, pues prioriza su bienestar sobre su relación con el espejo y la vanidad.

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La tóxica relación de Jacob Elordi con los entrenamientos intensos

Todo comenzó con The Kissing Booth, una película que exigía que Jacob luciera un físico muy marcado, y para lograrlo, el actor entrenaba dos veces al día, todos los días de la semana, aunque confesó que odiaba por completo esa rutina extrema.

“Desde el primer día me quitaba la camisa, con audífonos, escuchando Rage Against the Machine. Estaba tratando de entender esa mentalidad de estar en el gym, mirarte al espejo y pensar: ‘Fuck, I look good”, contó el actor, asegurando que esa mentalidad nunca fue realmente la suya.

Tras el proyecto, el joven actor decidió darle un giro a su forma de entrenar, incorporando otras disciplinas como el pilates y el yoga a su entrenamiento.

Quiero ser un lienzo en blanco y preocuparme más por mi salud. Quiero poder caminar y correr con mis nietos cuando tenga ochenta años. Es más sobre ser funcional que sobre la estética”, declaró en otra entrevista. Y por si quedaba duda, también confesó: “Honestamente, no tengo ningún interés en ir a la playa y verme como La Roca”.

La filosofía fitness de Jacob Elordi

Jacob cambió de nuevo su forma de entrenamiento para formar parte de Euphoria, quería cubrir un perfil completamente diferente para darle vida a Nate Jacobs.

Quería pasar de ser más grande a más pequeño, conforme Nate atraviesa su transición mental”.

Ha sido su entrenador personal, Kirk Myers quien ha documentado su proceso en el gimnasio, compartiendo algunas de sus sesiones que se hicieron virales, pues su método está enfocado en desarrollar hombros anchos y redondos, espalda amplia y brazos definidos, creando el característico físico en forma de “V” del actor australiano.

La rutina de entrenamiento se basa en sesiones de 60 a 90 minutos que combinan ejercicios compuestos pesados, superseries estratégicas y descansos controlados, siguiendo el principio de sobrecarga progresiva, pues el objetivo no es recurrir a trucos, sino mantener constancia y disciplina.

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