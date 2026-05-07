Shakira será la encargada de la canción oficial del Mundial por tercera vez

Desde el estadio Maracaná, la cantante anunció que volverá a hacer historia en el futbol internacional junto a la FIFA que interpretará “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, junto al cantante nigeriano Burna Boy.

Shakira será la intérprete de la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio fue realizado a través de un video en redes sociales grabado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde Shakira aparece rodeada de bailarines, representando la energía multicultural y festiva del torneo.

Con este nuevo tema musical, Shakira reafirma su estrecha relación con las Copas del Mundo, ya que será la tercera ocasión en la que interprete el tema principal de un Mundial y la cuarta vez que su música estará en el evento deportivo más importante del mundo.

La primera vez ocurrió con “Waka Waka”, (This Time for Africa), canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, que interpretó junto al grupo sudafricano Freshlyground. El tema se convirtió en uno de los himnos mundialistas más exitosos de todos los tiempos, superando millones de reproducciones y consolidando a Shakira como una figura emblemática de la FIFA.

Cuatro años después, en Brasil 2014, la cantante volvió a ser protagonista con “La La La (Brazil 2014), una adaptación de su tema “Dare (La La La), realizada junto al músico brasileño Carlinhos Brown. La canción formó parte del álbum oficial del torneo y fue interpretada durante la ceremonia de clausura del Mundial celebrada en Brasil.