Por qué hospitalizaron a la nueva novia de Cristian Castro

La noticia generó preocupación entre los seguidores del intérprete de “Azul”, especialmente porque la propia artista reveló en redes sociales que el problema de salud estuvo cerca de complicarse gravemente.

Victoria comenzó a sentirse mal horas después de regresar de un viaje a Los Ángeles, donde trabajaba en la producción de su nuevo álbum musical, y compartió desde el hospital una foto acompañada por sus padres en la que escribió, “llegué feliz de L.A y literal, unas horas después casi no la cuento”.

La causa de la hospitalización fue una apendicitis aguda, padecimiento que obligó a los médicos a intervenirla quirúrgicamente para extirparle el apéndice y evitar mayores riesgos. Según relató la propia artista, el dolor apareció de manera repentina mientras terminaba las grabaciones de su próximo material discográfico.

Tras la operación, Victoria informó que se encuentra fuera de peligro y recuperándose favorablemente. La cantante agradeció públicamente al equipo médico que la atendió en el Hospital Zambrano, en Monterrey, así como a sus familiares, quienes permanecieron con ella durante toda la emergencia médica.

Aunque Cristian Castro no ha dado declaraciones públicas sobre el estado de salud de su pareja, medios señalaron que el cantante se mantuvo pendiente de la evolución médica de la empresaria.