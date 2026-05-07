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Qué le pasó al papá de Shakira y por qué lo hospitalizaron

La salud de William Mebarak, padre de la cantante colombiana volvió a generar preocupación entre los seguidores de la artista luego de que trascendiera que fue hospitalizado de emergencia en Barranquilla, Colombia

Mayo 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
william mebarak

Shakira y su padre, William Mebarak, siempre han tenido una relación muy cercana

Instagram @shakira

De acuerdo con diversos medios internacionales, el hombre de 94 años presentó un episodio de isquemia, una condición médica provocada por la disminución o interrupción del flujo sanguíneo en alguna parte del cuerpo.

La situación ocurrió el pasado 2 de mayo, el mismo día en que Shakira ofreció su multitudinario concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, cuando la cantante recibió la noticia sobre el estado de salud de su padre horas antes de subir al escenario, lo que incluso habría provocado un retraso en el inicio del espectáculo.

Tras sufrir la isquemia, William Mebarak fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Iberoamérica, en Barranquilla, donde permaneció bajo observación médica durante aproximadamente 24 horas. Posteriormente, los médicos reportaron una evolución favorable que permitió moverlo a una habitación regular para continuar con su recuperación.

Ante la situación, Shakira viajó de inmediato a Colombia para acompañar a su familia, y afortunadamente el estado de salud de su padre se mantiene estable, aunque delicado debido a su avanzada edad y antecedentes médicos.

No es la primera vez que William Mebarak enfrenta problemas de salud. En años recientes, ha sido hospitalizado por neumonía, complicaciones derivadas de hidrocefalia y varias caídas. En 2023, incluso fue sometido a una cirugía cerebral para la colocación de una válvula, procedimiento que ayudó a tratar dicha condición.

Shakira
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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