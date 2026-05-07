Critican a Gigi Hadid en la Met Gala 2026 por no saber de arte

Gigi Hadid se convirtió en tendencia durante la Met Gala 2026, y no por su look en la alfombra roja, sino por una entrevista que rápidamente desató conversación en redes sociales.

Durante la alfombra roja, la modelo pasó a una breve entrevista donde le hicieron una pregunta que la tomó por sorpresa, cuando le preguntaron qué pieza de arte le cambió la vida, la modelo permaneció en silencio por varios segundos. Evadiendo la pregunta, se dispuso a responder:

Una vez recibí un consejo sobre coleccionar arte: siempre deberías comprar arte que te confunda un poco, porque eso hará que siga intrigándote, que continúes mirándolo y pensando en él. Gigi Hadid

Getty Images.

El momento no mejoró cuando Gigi Hadid mencionó haber adquirido recientemente una obra hecha con materiales reciclados “de un tomate”, pero admitió no recordar el nombre del artista. La declaración provocó reacciones divididas en redes sociales, donde algunos internautas consideraron que la modelo debió haberse preparado para este tipo de preguntas, no solo por el hecho de que el evento es realizado en el Museo de Arte en New York, sino que por la temática: Fashion is Art.