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Olvídate del Feng Shui: el Vastu Shastra es la nueva clave para transformar y armonizar tu hogar

Una antigua práctica proveniente de la India está ganando protagonismo en el mundo del bienestar y la decoración: el Vastu Shastra.

Mayo 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué es el Vastu Shastra, la práctica de origen india que ayuda a armonizar y decorar tu hogar?

¿Qué es el Vastu Shastra, la práctica de origen india que ayuda a armonizar y decorar tu hogar?

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Cada vez concebimos más el hogar como un verdadero refugio: un espacio multifuncional pensado no solo para descansar, sino también para reconectar con nosotros mismos. En este contexto, cobra fuerza el Vastu Shastra, una práctica ancestral de origen indio que propone diseñar ambientes más conscientes, equilibrados y en sintonía con la energía que nos rodea.

A diferencia del Feng Shui, que se centra en la energía del Chi, el Vastu Shastra busca la armonía del hogar a través de los elementos de la Tierra, no sólo para crear paz y armonía, sino también para favorecer a la salud y a la prosperidad.

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¿Qué es el Vastu Shastra, la práctica de origen india que ayuda a armonizar y decorar tu hogar?

El Vastu Shastra es más que una tendencia pasajera, pues se trata de una filosofía profundamente arraigada a la arquitectura tradicional india, que tiene el objetivo de equilibrar los espacios a través de los cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y espacio.

Aplicar esta disciplina en el hogar ayuda a reducir el estrés, equilibrar las emociones y mejorar el bienestar general, favoreciendo un mejor descanso, mayor resiliencia y un entorno más saludable y próspero.

¿Cómo se usa el Vastu Shastra para decorar?

La clave está en alinear tu hogar con los cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y espacio, con la orientación de cada área.

Respeta la orientación

De acuerdo con esta disciplina, cada punto cardinal tiene una energía distinta. Por ejemplo, el noreste se asocia con la claridad y espiritualidad, por lo que es ideal mantenerlo despejado o colocar elementos relajantes, por otra parte, el sureste, vinculado al fuego, es perfecto para la cocina o luces cálidas.

Coloca los muebles con intención

Evita saturar los espacios, los muebles deben permitir que la energía fluya libremente. Coloca las piezas grandes (como camas o sofás) hacia el sur o suroeste para generar estabilidad y seguridad.

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¿Qué es el Vastu Shastra, la práctica de origen india que ayuda a armonizar y decorar tu hogar?

westwing.com

Elige los colores según su energía

Los tonos también influyen, los colores claros y neutros generan calma, los tonos tierra son ideales para la estabilidad, y los colores cálidos en zonas activas.

Integra los cincos elementos de la naturaleza

Puedes realizar tu decoración de la siguiente manera:

Tierra: muebles de madera o cerámica
Agua: fuentes, espejos o tonos azules
Fuego: velas o iluminación
Aire: ventanas abiertas, telas ligeras
Espacio: evitar el desorden

Cuida las entradas y las ventanas

La puerta principal es clave, por eso debe estar limpia, bien iluminada y libre de obstáculos, mientras que las ventanas permiten que la energía circule, así que evita cubrirlas en exceso.

En resumen, decorar con Vastu Shastra no implica cambiar todo tu hogar, sino hacer ajustes conscientes que ayuden a crear un ambiente más equilibrado y lleno de bienestar.

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