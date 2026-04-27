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Lo de María, un emprendimiento mexicano que redefine la forma en la que vivimos la mesa

En un momento donde el diseño y la intención se vuelven protagonistas de lo cotidiano, existen marcas que logran ir más allá del objeto para convertirse en parte de una experiencia.

Abril 27, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Nacido en diciembre de 2022, Lo de María surge desde un lugar profundamente personal: el amor por el arte, la creación desde cero y la sensibilidad por los detalles. Más que una marca de mantelería, es una extensión de una mirada estética que entiende que los momentos importantes también se construyen a través de lo que los rodea.

Hoy más que nunca, la mesa ha dejado de ser únicamente un espacio funcional. Es donde suceden las conversaciones largas, las celebraciones improvisadas, los encuentros que se convierten en memoria. Bajo esta premisa, Lo de María propone algo distinto: transformar la mesa en un escenario con identidad propia. Cada pieza —servilletas, individuales y cocteleras— está diseñada para aportar calidez, carácter y una sensación de cuidado que se percibe en cada detalle. Porque no se trata solo de cómo se ve, sino de cómo se siente.

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El sello de la marca está en su enfoque artesanal y en la personalización. Cada pieza es pensada para acompañar momentos específicos, dialogando con el estilo de quien la elige y con la historia que se está viviendo alrededor de la mesa. El uso de lino 100% natural en todos sus productos no solo responde a una decisión estética, sino también a una búsqueda de durabilidad y elegancia atemporal. Desde la selección del material hasta el bordado final, cada proceso está cuidado con precisión, logrando piezas que trascienden lo decorativo.

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Con el paso del tiempo, Lo de María ha evolucionado de manera orgánica hacia el universo de los eventos, llevando su esencia a celebraciones más grandes sin perder su carácter íntimo. Desde cenas especiales hasta bodas, la marca trabaja de la mano con cada cliente para crear piezas únicas que se integran al concepto de cada ocasión. Esta cercanía ha convertido al proyecto en parte de momentos profundamente significativos, donde cada detalle suma.

En una época donde el lujo se redefine, Lo de María apuesta por algo más sutil pero poderoso: la intención. La intención de preparar una mesa con cuidado, de recibir, de celebrar, de hacer sentir especial a alguien más. Porque al final, son esos pequeños gestos los que transforman lo cotidiano en extraordinario.

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Ahí es donde Lo de María encuentra su esencia: en los detalles que convierten cualquier encuentro en un momento memorable.

Descubre más en Instagram: @lodemaria.mx

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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