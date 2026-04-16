Be Grand: una visión mexicana de arquitectura, diseño y estilo de vida

Presente en distintas regiones de México y con una creciente expansión en España, Be Grand ha consolidado un portafolio que se distingue por su atención al detalle, la innovación y una propuesta estética que privilegia el confort, la funcionalidad y la exclusividad.

En Paseo de la Reforma, uno de los corredores más emblemáticos de la Ciudad de México, Be Grand Reforma se integra al icónico skyline de la avenida como un nuevo referente arquitectónico. Su diseño responde a un concepto de usos mixtos que dialoga con la ciudad y maximiza la experiencia de quienes habitan y trabajan en el desarrollo.

La propuesta se complementa con Downtown Reforma by Be Grand, la marca de oficinas del complejo, que cuenta con 10 niveles de oficinas AAA. Concebido bajo una visión integral, el proyecto prioriza la distribución eficiente de los espacios, la iluminación natural y la calidad de las áreas comunes, desde el lobby hasta las terrazas y amenities, reforzando una experiencia alineada con altos estándares de diseño y funcionalidad.

Este complejo se desarrolló a partir de la orientación de los cuatro puntos cardinales, permitiendo aprovechar las vistas más representativas de la ciudad en distintos momentos del día y logrando confort térmico en cada uno de los departamentos. La integración de iluminación, materiales y diseño arquitectónico fue clave para potenciar tanto las áreas privadas como los espacios comunes.

La integración de un robusto sistema de ecotecnologías contribuyó a la obtención de la Certificación LEED® Nivel Oro en el área corporativa. La excelencia de esta visión fue triplemente reconocida por el GRI Institute: Ganando el Primer Lugar a Mejor Proyecto Residencial, Segundo Lugar a Mejor Proyecto de Oficinas, y Tercer Lugar a Mejor Proyecto de Uso Mixto.

Este mismo enfoque se replica en todos los complejos de la marca, donde la distribución de los espacios interiores y exteriores, la iluminación y la estética influyen directamente en la experiencia del usuario y en la percepción de calidad y exclusividad. A través de los materiales, el diseño del mobiliario, los colores y las texturas, Be Grand plasma su visión y construye atmósferas que reflejan lujo, confort y atención a cada detalle.

Fuera de la capital, proyectos como Be Grand Country y Be Grand Park Country, ubicado en el Country Club de Guadalajara, refuerzan esta filosofía con desarrollos residenciales que combinan diseño contemporáneo, amenidades exclusivas y una ubicación privilegiada. Por su parte, Be Grand Ocean, el primer desarrollo de la marca frente al mar, lleva esta visión a Nayarit, con departamentos de lujo diseñados por el reconocido despacho LEGORRETA, integrando arquitectura de autor, marcas premium y una relación directa con el entorno natural.

Como parte de su crecimiento internacional, Be Grand ha fortalecido su presencia en España, particularmente en ciudades como Madrid y Málaga. Su portafolio en el país europeo se enfoca en la rehabilitación de edificios ubicados en zonas centrales y de alto valor patrimonial, apostando por modelos de vivienda que respetan el contexto histórico y responden a nuevas formas de habitar la ciudad. Este enfoque refleja la capacidad de la marca para adaptarse a distintos entornos urbanos, manteniendo una identidad sólida basada en diseño, calidad y visión de largo plazo.

A través de cada uno de sus desarrollos, Be Grand consolida una propuesta que entiende la arquitectura como una experiencia integral, donde el diseño, la funcionalidad y el entorno se combinan para crear espacios que elevan el estilo de vida de quienes los habitan. Con esto, Be Grand reafirma su promesa de marca: validar una experiencia donde el confort, los servicios y la exclusividad conviven en un mismo punto, reforzando así el corazón de su campaña actual: “Todo en un solo lugar.”