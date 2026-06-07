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Trucos de diseño para hacer que una recámara pequeña parezca más grande

Con trucos visuales, muebles adecuados y buena iluminación, una habitación pequeña puede verse más amplia, ordenada y acogedora.

Junio 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
Trucos de diseño para que una recámara pequeña se vea más amplia

Trucos de diseño para que una recámara pequeña se vea más amplia

Getty Images

Aunque muchos desean una recámara amplia, un espacio pequeño no tiene por qué sentirse saturado, pues con una buena perspectiva y un diseño adecuado, es posible crear la ilusión de mayor amplitud.

Expertos en diseño recomiendan hacer uso de los recursos visuales de interiorismo para hacerla ver más abierta y espaciosa, pues los metros cuadrados no siempre determinan la sensación de amplitud que deseamos.

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Trucos de diseño para que una recámara pequeña se vea más amplia

Estos son algunos trucos básicos que los expertos recomiendan porque son fáciles de aplicar en tu hogar.

El color como recurso de amplitud

El uso de colores claros es una de las formas más efectivas de ampliar visualmente una recámara, ya que reflejan la luz y reducen la sensación de encierro, también se recomienda pintar el techo en tonos blancos o más claros para dar mayor altura visual.

Además, mantener una paleta uniforme en paredes, textiles y cortinas ayuda a crear un espacio más continuo y amplio.

Muebles inteligentes

En espacios pequeños, los muebles multifuncionales ayudan a aprovechar mejor cada centímetro sin recargar el ambiente, como camas con almacenamiento o escritorios plegables.

También se recomienda usar muebles bajos, como camas tipo plataforma, que generan mayor sensación de amplitud, o los clósets empotrados con puertas corredizas, que contribuyen a mantener un diseño más limpio y sin interrupciones visuales.

Iluminación correcta

La iluminación es clave para ampliar visualmente una recámara pequeña, por eso se recomienda aprovechar la luz natural con cortinas ligeras que no la bloqueen, mientras que por la noche, lo ideal es usar luces cálidas y distribuidas en varios puntos para evitar sombras y dar una sensación de mayor amplitud.

Trucos de diseño para que una recámara pequeña se vea más amplia

Trucos de diseño para que una recámara pequeña se vea más amplia

Getty Images

Espejos

Los espejos son un recurso muy eficaz para hacer que una recámara se vea más grande, ya que reflejan la luz y generan sensación de profundidad, y al colocarlos frente a una ventana potencia la iluminación natural, y piezas grandes como espejos de cuerpo completo pueden ampliar visualmente el espacio.

Menos es más

El orden es clave para que una recámara pequeña se perciba más amplia, ya que el exceso de objetos crea saturación visual, por eso el estilo minimalista ayuda a mantener un ambiente ligero mediante superficies despejadas, almacenamiento oculto y decoración sencilla.

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