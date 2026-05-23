De los beige mantequilla al rojo intenso: los colores que marcarán 2026 en tu hogar

Si estás pensando en renovar tu hogar, las tendencias de color para interiores en 2026 pueden ser la clave para transformar tus espacios, pues más allá de aportar elegancia y sofisticación, los tonos que dominarán este año buscan crear ambientes mucho más cálidos, acogedores y llenos de personalidad.

La prioridad será convertir el hogar en un refugio acogedor, donde la elección de tonos en paredes, muebles y detalles decorativos jugará un papel fundamental para crear ambientes confortables y en tendencia, según expertos en interiorismo.

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Colores en tendencia para decorar tu hogar este 2026

Desde los tonos mantequilla que transmiten calma hasta los rojos profundos que aportan dramatismo y carácter, estas serán las tonalidades protagonistas que veremos en salas, cocinas, dormitorios y hasta baños.

Beige mantequilla

También conocido como el nuevo neutro, será uno de los colores estrella de 2026 gracias a su calidez y luminosidad, que deja atrás los tonos grises más fríos, se trata de una tonalidad que aportará confort y sofisticación en paredes, muebles y textiles, además de combinar perfectamente con materiales naturales para crear espacios más acogedores y relajantes.

Verde oliva

Los tonos verdes seguirán marcando tendencia en 2026, especialmente el verde oliva y el salvia, gracias a su capacidad para transmitir calma y equilibrio, y esa conexión perfecta con la naturaleza, que se combina perfectamente con acabados mate y maderas oscuras, estos colores crearán espacios más sofisticados, naturales y contemporáneos.

Colores en tendencia para decorar tu hogar este 2026 Getty Images

Azul petróleo

Este tono de azul será uno de los colores más elegantes de 2026 gracias a su mezcla de sofisticación y dramatismo, que expertos en interiorismo, recomiendan usar en salas y dormitorios, este tono profundo ayudará a crear espacios íntimos y modernos, especialmente al combinarse con dorado, mármol y tonos crema.

Terracota

Los tonos terracota, arcilla y óxido seguirán en tendencia gracias a su inspiración mediterránea y natural, que además aportan calidez y autenticidad a los espacios, especialmente al combinarse con materiales orgánicos y acabados artesanales.

Rojo intenso

El rojo intenso, en tonos como el vino, el cereza y el borgoña, será uno de los grandes protagonistas de 2026 tras el dominio de los neutros, y usado de forma estratégica en muebles o detalles decorativos, aportará energía, personalidad y un toque sofisticado y dramático a los espacios.

Para 2026, la decoración dejará de enfocarse únicamente en verse “perfecta” para priorizar espacios que transmitan emociones, comodidad y autenticidad.