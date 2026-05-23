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De los beige mantequilla al rojo intenso: los colores que marcarán 2026 en tu hogar

Las tendencias en interiores para 2026 dejarán atrás los espacios completamente neutros y fríos para abrirle paso a una decoración mucho más cálida y llena de personalidad.

Mayo 23, 2026 • 
Melisa Velázquez
Colores en tendencia para decorar tu hogar este 2026

Colores en tendencia para decorar tu hogar este 2026

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Si estás pensando en renovar tu hogar, las tendencias de color para interiores en 2026 pueden ser la clave para transformar tus espacios, pues más allá de aportar elegancia y sofisticación, los tonos que dominarán este año buscan crear ambientes mucho más cálidos, acogedores y llenos de personalidad.

La prioridad será convertir el hogar en un refugio acogedor, donde la elección de tonos en paredes, muebles y detalles decorativos jugará un papel fundamental para crear ambientes confortables y en tendencia, según expertos en interiorismo.

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Colores en tendencia para decorar tu hogar este 2026

Desde los tonos mantequilla que transmiten calma hasta los rojos profundos que aportan dramatismo y carácter, estas serán las tonalidades protagonistas que veremos en salas, cocinas, dormitorios y hasta baños.

Beige mantequilla

También conocido como el nuevo neutro, será uno de los colores estrella de 2026 gracias a su calidez y luminosidad, que deja atrás los tonos grises más fríos, se trata de una tonalidad que aportará confort y sofisticación en paredes, muebles y textiles, además de combinar perfectamente con materiales naturales para crear espacios más acogedores y relajantes.

Verde oliva

Los tonos verdes seguirán marcando tendencia en 2026, especialmente el verde oliva y el salvia, gracias a su capacidad para transmitir calma y equilibrio, y esa conexión perfecta con la naturaleza, que se combina perfectamente con acabados mate y maderas oscuras, estos colores crearán espacios más sofisticados, naturales y contemporáneos.

Colores en tendencia para decorar tu hogar este 2026

Colores en tendencia para decorar tu hogar este 2026

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Azul petróleo

Este tono de azul será uno de los colores más elegantes de 2026 gracias a su mezcla de sofisticación y dramatismo, que expertos en interiorismo, recomiendan usar en salas y dormitorios, este tono profundo ayudará a crear espacios íntimos y modernos, especialmente al combinarse con dorado, mármol y tonos crema.

Terracota

Los tonos terracota, arcilla y óxido seguirán en tendencia gracias a su inspiración mediterránea y natural, que además aportan calidez y autenticidad a los espacios, especialmente al combinarse con materiales orgánicos y acabados artesanales.

Rojo intenso

El rojo intenso, en tonos como el vino, el cereza y el borgoña, será uno de los grandes protagonistas de 2026 tras el dominio de los neutros, y usado de forma estratégica en muebles o detalles decorativos, aportará energía, personalidad y un toque sofisticado y dramático a los espacios.

Para 2026, la decoración dejará de enfocarse únicamente en verse “perfecta” para priorizar espacios que transmitan emociones, comodidad y autenticidad.

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