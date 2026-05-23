México venció a Ghana en el amistoso disputado en Puebla

El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró orden, intensidad y momentos de buen futbol ante una afición que respondió con entusiasmo en uno de los últimos ensayos antes de la Copa del Mundo.

Uno de los jugadores que más destaco durante el encuentro fue nuestro protagonista de la nueva edición, Israel Reyes, quien firmó una actuación sólida en la defensa y volvió a confirmar por qué se ha convertido en una pieza importante dentro del esquema del “Vasco”. El zaguero del Club América se mostró seguro en la marca, atento a las coberturas y con buena salida de fondo, además de aportar liderazgo durante varios lapsos del partido.

La actuación de Israel fue aplaudida por los aficionados debido a su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones defensivas y mantener el equilibrio en la última línea.

México abrió el marcador gracias a Brian Gutiérrez, quien aprovechó un error defensivo del conjunto africano para adelantar al Tricolor. Posteriormente, “Memote”, Martínez sentenció el encuentro en la segunda mitad, en un duelo que también sirvió para que Aguirre probara variantes tácticas y evaluara futbolistas de cara a la lista definitiva mundialista.

Con este triunfo, México continúa afinando detalles para sus próximos compromisos de preparación frente a Australia y Serbia antes del arranque de la Copa del Mundo.