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Subastará objetos personales de Matthew Perry y recuerdos de “Friends”

Los artículos serán subastados el próximo 5 de junio en una venta benéfica organizada por Heritage Auctions en colaboración con The Matthew Perry Foundation

Mayo 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Matthew-Perry-subasta

Matthew Perry

Getty Images

La iniciativa busca recaudar fondos para programas de apoyo y tratamiento contra las adicciones, una causa que el actor impulsó durante sus últimos años de vida. Entre los artículos más llamativos se encuentran guiones originales de “Friends”, incluidos los episodios piloto y final de la serie, varios de ellos firmados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

También saldrán a la venta fotografías exclusivas del elenco, premios, ropa, guitarras, joyeria y objetos personales que pertenecieron al actor que dio vida a Chandler Bing durante diez temporadas.

Uno de los recuerdos más comentados es una réplica personal del famoso marco amarillo que decoraba la puerta del departamento de Monica Geller en la serie, considerado uno de los símbolos más reconocibles de “Friends”. Además, la subasta incluirá un álbum de fotos titulado “The One With the Last Supper”, relacionado con la despedida del elenco al finalizar la sitcom en 2004.

La colección también contempla obras de arte que Matthew Perry conservaba en su patrimonio personal, incluidas piezas del artista británico Bansky y del pintor conceptual Mel Bochner. Según Heritage Auctions, algunos de estos artículos alcanzarán cifras millonarias debido a su valor artístico y al interés de coleccionistas y seguidores del actor en todo el mundo.

Matthew Perry
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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