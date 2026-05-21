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Netflix confirma el final de ‘Emily en París’ con una sexta temporada en Grecia

Lily Collins anunció que la popular serie sobre una joven estadounidense que transforma su vida entre moda, romance y trabajo en París llegará a su cierre definitivo.

Mayo 21, 2026 • 
Tania Franco
Netflix confirma el final de 'Emily en París' con una sexta temporada en Grecia

Netflix confirmó que “Emily en París” terminará oficialmente con una sexta temporada, poniendo fin a una de las series más populares de la plataforma en los últimos años. La noticia fue anunciada por Lily Collins, protagonista del proyecto, quien adelantó que los nuevos episodios ya se encuentran en producción en Grecia.

La serie sigue la historia de Emily Cooper, una joven ejecutiva de marketing de Chicago que se muda inesperadamente a París por trabajo. Entre choques culturales, romances, amistades y el glamour de la moda parisina, Emily intenta encontrar su lugar mientras documenta su vida en redes sociales.

Además del regreso de los personajes más icónicos de la serie como Sylvie, Mindy y Gabriel, también se espera el regreso de Paul Forman como Nicolas y Eugenio Franceschini como Marcello, luego de las tramas abiertas que dejaron sus personajes en la quinta temporada.

A través de un video publicado en redes sociales, Collins reveló que esta última entrega llevará a Emily a Grecia —además de regresar a Francia— para cerrar “la aventura de toda una vida”. Desde su estreno, la producción se convirtió en un fenómeno global gracias a su estética, escenarios europeos y estilo fashionista que conquistó a millones de espectadores.

Lily Collins
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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