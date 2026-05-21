Heidi Klum habla sin filtros sobre los cambios que enfrenta por la menopausia a los 52 años

Heidi Klum se convirtió en un ícono internacional desde los años 90 gracias a su carrera como modelo y a su papel como uno de los ángeles más reconocidos de Victoria’s Secret, consolidándose como un símbolo mediático admirado en todo el mundo.

Con 52 años, Klum no sólo sigue conquistando la industria de la moda, también busca romper con los tabús y hacer conciencia sobre lo que viven las mujeres durante la menopausia, compartiendo su propia experiencia.

Heidi Klum habla de los cambios que vive su cuerpo por la menopausia a los 52 años

La modelo habló en entrevista para la revista BUNTE, sobre la menopausia y los cambios físicos que vive a sus 52 años durante el Festival de Cannes, destacando la importancia de romper el tabú que aún existe alrededor de esta etapa.

En anteriores declaraciones ya había mencionado que experimentaba demasiado calor; sin embargo, en estas declaraciones bromeó que ahora tiene más horas disponibles, pues la menopausia también le ha causado insomnio.

“Antes dormía profundamente. Ahora estoy constantemente despierta”, ha reconocido.

Klum también ha insistido en la necesidad de normalizar las conversaciones sobre menopausia y salud femenina: “Creo que es importante que hablemos entre nosotros y desestigmaticemos este tipo de temas”, afirmó.

Heidi Klum no teme hablar de la salud femenina

Heidi Klum confesó anteriormente que uno de los síntomas de la menopausia que más ha experimentado son los sofocos, asegurando que constantemente siente calor incluso cuando otras personas usan ropa abrigadora.

Sin embargo, la menopausia no es el único tema que ha abordado Heidi, pues en entrevista para la revista Glamour, también habló de la importancia de poner sobre la mesa el TDAH, trastorno que también afecta su salud.

”Veo el TDAH como algo positivo porque me permite hacer más cosas a la vez. Es mi superpoder. Quizás sea instinto, o simplemente una idea mía. Soy muy hiperactiva debido a mi TDAH. Puedo hacer mil cosas a la vez. Trabajo en muchos proyectos simultáneamente y sigo asumiendo más”, señaló.

Si hay algo que Heidi deja claro, es que siempre busca la forma de ver el lado positivo a las situaciones que enfrenta, y no duda en compartir sus propias experiencias para ayudar a otras mujeres que pasan por lo mismo.