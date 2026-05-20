Pedro Almodóvar presenta “Amarga Navidad” en el Festival de Cine de Cannes

La historia de la cinta sigue a Elsa, una directora de publicidad que intenta sobrellevar la muerte de su madre refugiándose obsesivamente en el trabajo. Sin embargo, una crisis emocional y ataques de ansiedad la obligan a detenerse y replantear su vida. A partir de ahí, la protagonista viaja a Lanzarote mientras enfrenta el duelo, las relaciones personales y el proceso creativo.

La película también introduce a Raúl, un cineasta que atraviesa un bloqueo creativo y comienza a escribir una historia inspirada en Elsa, en un juego de autoficción que mezcla memoria, realidad y ficción. Se trata de una de las obras más personales y autobiográficas de Almodóvar.

El reparto está encabezado por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, junto a Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Milena Smit y Quim Gutiérrez. Además, la cantante Amaia Montero participa en la cinta y llamó la atención en Cannes por su actuación musical durante los eventos del festival

Amarga Navidad se estrenó en cines de España el 20 de marzo y llegará a las salas de México el próximo 28 de mayo de 2026, distribuida por Warner Bros, Pictures.