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Pedro Almodóvar presenta “Amarga Navidad” en el Festival de Cine de Cannes

La nueva película del director español fue presentada en la competencia del festival, donde recibió una larga ovación del público y se convirtió en una de las cintas más comentadas del certamen

Mayo 20, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

La historia de la cinta sigue a Elsa, una directora de publicidad que intenta sobrellevar la muerte de su madre refugiándose obsesivamente en el trabajo. Sin embargo, una crisis emocional y ataques de ansiedad la obligan a detenerse y replantear su vida. A partir de ahí, la protagonista viaja a Lanzarote mientras enfrenta el duelo, las relaciones personales y el proceso creativo.

La película también introduce a Raúl, un cineasta que atraviesa un bloqueo creativo y comienza a escribir una historia inspirada en Elsa, en un juego de autoficción que mezcla memoria, realidad y ficción. Se trata de una de las obras más personales y autobiográficas de Almodóvar.

El reparto está encabezado por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, junto a Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Milena Smit y Quim Gutiérrez. Además, la cantante Amaia Montero participa en la cinta y llamó la atención en Cannes por su actuación musical durante los eventos del festival

Amarga Navidad se estrenó en cines de España el 20 de marzo y llegará a las salas de México el próximo 28 de mayo de 2026, distribuida por Warner Bros, Pictures.

Pedro Almodovar Festival de Cine de Cannes
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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